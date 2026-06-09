Aagon startet durch mit neuem Markenauftritt

Der UEM-Experte stärkt sein Markenprofil: Rebranding rückt IT Helden, Klarheit und Substanz in den Fokus

Soest, 9. Juni 2026: Die Aagon GmbH tritt ab sofort mit einem komplett erneuerten Markenauftritt auf. Mit dem Rebranding schärft der deutsche Softwarehersteller seine Dachmarke, ordnet das Produktportfolio klar unter und positioniert sein Flaggschiff, die UEM-Lösung ACMP, deutlich als zentrale Lösung für modernes IT Management. Ziel ist es, Orientierung zu geben, Vertrauen zu stärken und die Menschen sichtbar zu machen, die täglich dafür sorgen, dass die IT reibungsfrei funktioniert: die Heldinnen und Helden in der IT-Administration.

Der neue Markenauftritt ist kein kosmetisches Redesign, sondern Teil einer strategischen Weiterentwicklung. Denn nach über 30 Jahren am Markt entsprach das bisherige Erscheinungsbild des Soester UEM-Experten nicht mehr vollständig der Neuausrichtung von Unternehmen, Produkt und Anspruch. Mit dem Rebranding bereitet sich Aagon auf veränderte Marktanforderungen und zunehmenden Wettbewerb vor.

„Wir haben uns technologisch und organisatorisch stark weiterentwickelt. Unser Markenauftritt hat das nicht mehr ausreichend widergespiegelt“, sagt Jürgen Vogler, Geschäftsführer von Aagon. „Mit dem Rebranding machen wir klarer sichtbar, wofür wir stehen und für wen wir unsere Software entwickeln.“

Klar definierte Haltung und Identität

Im Zentrum des neuen Markenauftritts steht der Claim „Every feature has a reason“. Getragen wird er von vier Wertepaaren: zuverlässig & bodenständig, ehrlich & unterstützend, individuell & durchdacht sowie persönlich & unkompliziert. Sie beschreiben, wie Aagon arbeitet – als verlässlicher Partner auf Augenhöhe.

„In einem Markt, der immer schnelllebiger wird und in dem Produkte zunehmend austauschbar erscheinen, gibt eine starke Marke Orientierung und schafft Vertrauen. Sie ist ein entscheidender Faktor für Differenzierung und nachhaltiges Wachstum“, so Henning Schlieper, Head of Marketing bei Aagon. „Deshalb denken wir Marke und Performance Marketing konsequent zusammen und haben unseren Markenauftritt gezielt weiterentwickelt – als klare Grundlage für unsere Wachstumsziele.“

Vision und Mission sind ebenso klar: Aagon befähigt Menschen, IT sicher von überall für morgen zu gestalten, und entwickelt dafür Lösungen, die IT-Management und IT-Sicherheit spürbar vereinfachen.

IT-Helden bewusst im Mittelpunkt der Marke

Mit dem Rebranding setzt Aagon bewusst auf mehr Emotionalität in einer traditionell rationalen Branche. Im Fokus stehen die IT-Verantwortlichen, die Systeme am Laufen halten – die IT-Helden, oft unsichtbar, aber kritisch für den Unternehmenserfolg. „IT funktioniert nicht automatisch“, erklärt Vogler. „Wir entwickeln unsere Software für die Menschen, die vorausdenken, Verantwortung tragen und Probleme verhindern, bevor sie entstehen. Genau dort entlastet ACMP die Arbeit der IT-Verantwortlichen deutlich: leise, zuverlässig und ohne unnötige Komplexität.“

Einheitliche Markenarchitektur und modernes Design

Ein wichtiger Bestandteil des Rebrandings ist die neue Markenarchitektur. Die Dachmarke Aagon steht klar über dem Produktportfolio, und ACMP ist eindeutig als Produkt der Marke erkennbar. Überarbeitete Logos und ein konsistentes Markensystem sorgen für Wiedererkennbarkeit und Orientierung.

Das neue Corporate Design übersetzt die Markenstrategie in eine moderne, reduzierte Gestaltung mit klarer Typografie, strukturierter Farbwelt und eigenständiger Bildsprache. Illustrative Elemente, wie etwa der „Aagonaut“, stehen für Fortschritt, Weitblick und den Anspruch, immer einen Schritt voraus zu sein.

Verlässlichkeit bleibt – Klarheit kommt hinzu

Trotz neuem Auftritt bleibt das Soester Softwarehaus seinen Grundprinzipien treu: Software „Made in Germany“, persönliche Betreuung und Lösungen, die aus echtem Bedarf entstehen.

Über Aagon

Die Aagon GmbH wurde 1992 gegründet und hat ihren Sitz in Soest in Nordrhein-Westfalen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 130 Mitarbeitende und betreut mehr als 2.800 Kunden und Partner aus über 20 Branchen in der gesamten D-A-CH-Region. Seit über 30 Jahren entwickelt und vertreibt Aagon die Unified-Endpoint-Management-Lösung ACMP. Die modulare Software deckt unter anderem Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Patch Management, Schwachstellenmanagement, Asset Management, Defender Management und Helpdesk ab. ACMP unterstützt IT-Abteilungen dabei, Routineaufgaben zu automatisieren und nachhaltig Kosten zu sparen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

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