Ab sofort wieder Online-Check-in bei Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bietet auf zahlreichen internationalen Strecken ihren Fluggästen wieder die Möglichkeit, online einzuchecken. Der Service steht auf der Air-Astana-Website www.airastana.com – in deutscher Sprache: https://airastana.com/ger/de-de und dort unter dem Tab „Buchen & verwalten“ – sowie in der App der Airline zur Verfügung.

Das Angebot, online einzuchecken (mit ausgedruckter Bordkarte), besteht auf den Linienflügen von Air Astana von Kasachstan nach Antalya, Bodrum, Istanbul, Male, Podgorica, Tiflis, Batumi, Taschkent und Bischkek sowie auf den internationalen Flügen ab Frankfurt, Amsterdam, London, Istanbul, Heraklion, Dubai, Delhi, Seoul, Tiflis, Batumi, Baku, Duschanbe, Taschkent und Bischkek.

Das Online-Check-in-Verfahren ohne ausgedruckte Bordkarte offeriert Air Astana auf den Flügen von Kasachstan nach Heraklion sowie auf den Flügen von Male, Bodrum und Antalya nach Kasachstan. Die Nutzungsbedingungen unterliegen auch den Bestimmungen des Reiselandes.

Online-Check-ins sind ab 36 Stunden sowie bis 60 Minuten vor dem Abflug möglich. Für unbegleitete Kinder, Fluggäste, die einen Extrasitz benötigen, sowie für Passagiere, die auf einer Krankentrage reisen, ist der Service nicht verfügbar.

Fluggäste mit einem mobilen Bordpass können sich an den kasachischen Flughäfen Almaty, Nur-Sultan, Schymkent, Qysylorda und Öskemen für ihre Inlandsflüge direkt zum Abflugsteig begeben.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 35 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten bis 2021 regelmäßig errungen werden. Außerdem gehört Air Astana zu den wenigen international führenden Fluggesellschaften, die 2021 von Skytrax fünf Sterne und somit die höchste Auszeichnung im Bereich „Covid-19-Safety“ erhalten haben. Die Fluggesellschaft bekam ebenfalls eine Auszeichnung bei den Travellers“ Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie „Major Regional Airlines“ bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

