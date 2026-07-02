ABEMA Live Livestream von „Umamusume: Pretty Derby – 7th EVENT WORLD TOUR: THE STAGE in TOKYO“ in 20 Ländern!

Über zwei Tage treten mehr als 40 Cast-Mitglieder von „Umamusume: Pretty Derby“ auf die Bühne der Welttournee-Premiere in Tokio!

Der japanische Video-Streaming-Dienst ABEMA hostet die weltweite Übertragung des beliebten Events „Umamusume: Pretty Derby – 7th EVENT WORLD TOUR: THE STAGE in TOKYO“.

Es ist die erste Welttournee in der Geschichte der Live-Events von Umamusume: Pretty Derby. Eine Reihe fantastischer Cast-Mitglieder versammelt sich für eine Show, bei der die Welt von Umamusume hautnah

zu erleben ist. Kein Fan sollte das verpassen! Für die Tokio-Aufführung kommen an zwei Tagen über 40 Cast-Mitglieder zusammen, darunter auch Machico (als Tokai Teio), Tomoyo Takayanagi (als Oguri Cap) und Hitomi Ueda (als Gold Ship). Lasst euch diese Show nicht entgehen!

Die Veranstaltung wird über ABEMA Live, einer globalen Online-Live-Plattform, in über 20 Länder und Regionen (darunter die USA, Südkorea, Thailand und die Philippinen) ausgestrahlt!

Auf ABEMA gibt es unzählige Pay-per-View-Inhalte wie Musikveranstaltungen, Events und Sportveranstaltungen, die auch im Ausland erworben (*1) und angesehen (*2) werden können!

Streaming-Tickets für ABEMA Live sind auf den jeweiligen Verkaufsseiten der verschiedenen Ländern erhältlich. Weitere Informationen zu ABEMA Live sind auf der folgenden Sonderseite zu finden: https://www.abema-global.com

Die limitierten Events von Umamusume sind immer sehr beliebt bei den Fans! Welche Performances beim ersten Welttouren-Event zu erleben sein werden und welche neuen Horizonte sich dabei öffnen, ist live auf ABEMA zu verfolgen.

*1) Als Zahlungsmethoden stehen Kreditkarte und PayPal zur Verfügung.

*2) Streaming-Tickets können nicht außerhalb der verfügbaren Länder und Regionen (einschließlich Japan) erworben werden.

▼ Streams

Tag 1: Samstag, 20. Juni 2026 – Beginn: 17:00 Uhr (Streaming ab 16:00 Uhr JST)

Tag 2: Sonntag, 21. Juni 2026 – Beginn: 17:00 Uhr (Streaming ab 16:00 Uhr JST)

▼ Aufhol-Streams

Tag 1: Bis Samstag, 4. Juli 2026, 23:59 Uhr (JST)

Tag 2: Bis Sonntag, 5. Juli 2026, 23:59 Uhr (JST)

▼ Ticketverkauf

2-Tages-Tickets: Mittwoch, 27. Mai 2026, 22:00 Uhr – Samstag, 4. Juli 2026, 20:00 Uhr (JST)

Tag 1-Tickets: Mittwoch, 27. Mai 2026, 22:00 Uhr – Samstag, 4. Juli 2026, 20:00 Uhr (JST)

Tag 2-Tickets: Mittwoch, 27. Mai 2026, 22:00 Uhr – Sonntag, 5. Juli 2026, 20:00 Uhr (JST)

▼ ABEMA Live – Verkaufsseiten

Tag 1: https://www.abema-global.com/lives/3kjxdnsYCzsum7apnkqfRu

Tag 2: https://www.abema-global.com/lives/gecvHpMAMBAZWBtKCXpeSr

■ Pressekontakt:

ABEMA Pressestelle | E-Mail: abematv_pr@cyberagent.co.jp

Der Geschäftsbereich „Anime & IP“ von CyberAgent entwickelt weltweit eigene Anime-Produktionen, adaptiert Comics als Animationsfilme und vermarktet Merchandise-Artikel zu beliebten Marken (IPs).

Unser Ziel ist es, das IP-Geschäft von CyberAgent – ​​einem auf die Internetbranche spezialisierten japanischen Unternehmen – weiter auszubauen.

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