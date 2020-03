Abfluss vom Urinal bzw. Pissoir verstopft? Was tun? Wir zeigen, wie Sie eine Urinal-Vertopfung beheben können

Wie verwendet man eine Saugglocke bei verstopften Urinalen?

Ein Urinal befindet sich an zahlreichen Orten wie öffentlichen Gebäuden, Restaurants, Hotels und auch in Privathaushalten.

Was kann man nun tun, wenn ein Urinal beziehungsweise Pissoir verstopft ist? Nachfolgend erhalten Sie einige Tipps.

Was ist eigentlich ein Urinal?

Bei einem Urinal handelt es sich um einen Urin-Auffangbehälter. Oftmals werden sie in Deutschland als Pissoir bezeichnet. Jedoch ist das nicht ganz korrekt.

Normalerweise ist das Pissoir der Gebäudebereich, in dem ein Urinal an der Wand montiert ist. Eigentlich befindet sich ein Urinal immer an der Wand.

So können Männer auch im Stehen pinkeln und müssen nicht die Toilette benutzen. Der Vorteil besteht darin, dass der Gang zur Toilette wesentlich rascher erledigt ist.

Natürlich ist es auch hygienisch, ein Urinal zu benutzen. Häufig kommt es zu einer Urinal-Verstopfung. Was sind nun die Gründe für verstopfte Urinale?

Gründe für ein verstopftes Pissoir beziehungsweise Urinal

Ein Grund einer Urinal-Verstopfung besteht darin, dass andere Gegenstände in das Urinal gewandert sind. Eigentlich haben Dinge wie Zigaretten-Stummel, Papier und anderer Müll nichts in einem Pissoir zu suchen.

Nach einiger Zeit verstopft sich ein Urinal. Auch Urinstein kann für die Verstopfung verantwortlich sein, der sich manchmal genau wie in Toiletten im Abfluss des Urinals festsetzt.

Da der Abfluss eines Urinals wesentlich schmaler ist als bei herkömmlichen Toiletten kommt es durch diese Dinge rascher zu Verstopfungen.

Um die Verstopfung eines Urinals erfolgreich zu beheben, gibt es zahlreiche Hausmittel, um den Urinal-Abfluss zu reinigen.

Vor der Reinigung sollte man sich zuerst mit den verschiedenen Elementen eines Urinals vertraut machen:

Schüssel aus Plastik oder Keramik

Wasser-Zulauf

Abfluss-Sieb

Siphon

Abflussrohr

Spülkasten

Spülung

einige Urinale sind mit einem Deckel ausgestattet

Verstopfung durch Urinstein

Wenn das Urinal durch Urinstein verstopft ist, finden Sie hier eine hilfreiche Anleitung, um den Urinstein relativ rasch zu entfernen.

Verstopfung durch Gegenstände

Was können Sie nun unternehmen, wenn ein Pissoir beziehungsweise Urinal durch diverse Gegenstände wie Papier oder Zigaretten-Stummel verstopft ist?

Folgende Methoden sind dabei behilflich, eine Urinal-Verstopfung zu beheben:

Pümpel oder Saugglocke

Drahtbügel

Reinigung von Siphon

Pümpel gegen verstopfte Urinale

Das universelle Lösungsmittel bei verstopften Urinalen ist die Saugglocke beziehungsweise der Pümpel.

Wenn man einen Pümpel verwendet, muss immer darauf geachtet werden, dass sich in verstopften Urinalen ausreichend Flüssigkeit befindet. Nur auf diese Weise kann die Saugglocke ihre komplette Druckwirkung entwickeln.

Wie verwendet man eine Saugglocke bei verstopften Urinalen?

Man muss die Saugglocke exakt auf die Abfluss – Öffnung des Urinals aufsetzen. Dann sollte man zumindest 10 bis 15 Mal ordentlich pumpen.

Dann wird weiteres Wasser nachgefüllt. Zu diesem Zweck ist vor allem heißes Wasser empfehlenswert. Dann muss man ein weiteres Mal ordentlich pumpen. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis sich die Verstopfung des Urinals gelöst hat.

Drahtbügel bei verstopften Urinalen

Wenn nun eine größere Menge Papier oder ein harter Gegenstand den Abfluss verstopft, kann ein Drahtbügel helfen. Zuerst muss man den Drahtbügel derartig biegen, dass sich vorne ein Haken befindet.

Dahinter sollte eine ausreichend lange Drahtstange vorhanden sein. So besteht die Möglichkeit, den Bügel ordentlich festzuhalten.

Jetzt verwendet man den Haken, um in den verstopften Abfluss vorzudringen. Dann holt man den Gegenstand heraus.

Jedoch ist es wichtig, dass man sehr vorsichtig vorgeht. Wenn man nicht genügend aufpasst, verkratzt der Drahtbügel das Innere des Urinals. Daher ist es empfehlenswert, langsam zu arbeiten, wenn das Urinal verstopft ist.

Siphon reinigen

Es kann auch am Siphon liegen, warum ein Pissoir beziehungsweise Urinal verstopft ist. Hier finden Sie eine hilfreiche Anleitung, um das Siphon zu reinigen.

Fachmann rufen – wenn kein Hausmittel mehr hilft

Falls nun kein Hausmittel mehr hilft und das Urinal noch immer verstopft ist, sollte man nicht zu lange warten und eine Fachkraft rufen.

Ein kompetenter Klempner in Berlin sorgt für eine professionelle Abflussreinigung bei einer Rohrverstopfung.

Egal, um welches Rohr oder welchen Kanal es sich handelt, ein Klempner Notdienst führt schnell und zuverlässig eine Kanalreinigung oder komplette Kanalsanierung durch.

Eine professionelle Sanitär Rohrreinigungsfirma bietet einen Sanitär Notdienst, der rund um die Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen erreichbar ist. Im Zweifelsfall ist es immer besser, sich auf einen Fachmann von einer Sanitärfirma zu verlassen.

