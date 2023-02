ABG vermietet auch an AGILITA im VoltAir Berlin

Frankfurt am Main/Berlin, 1. Februar 2023 – Die ABG Real Estate Group und ihr Joint-Venture-Partner Felix Gädeke haben mit der AGILITA Deutschland GmbH einen Mietvertrag über rund 480 qm Büroflächen im Büro- und Geschäftshauskomplex VoltAir in Berlin Mitte abgeschlossen. Die Tochter des Schweizer Softwarehauses und SAP-Partners AGILITA AG mit Sitz in Zürich wird dort ab Mitte 2023 ihre Deutschlandniederlassung einrichten und im Herzen von Berlin ein neues Team aufbauen. Damit ist das VoltAir mit insgesamt rund 30.800 qm an vermietbaren Flächen nahezu vollvermietet. Frei sind noch zwei Einheiten im Erdgeschoss (zusammen rund 1.380 qm). Mit TomTom und Seven Senders sind im August und November 2022 die ersten Mieter bereits eingezogen und haben ihren Betrieb aufgenommen.

Simon Hammer, Geschäftsführer der AGILITA Deutschland: „Wir sind sehr stolz, unsere neue Niederlassung in Deutschland in der Mitte von Berlin in einem topmodernen, innovativen Gebäude zu eröffnen. Hier können wir unsere Kunden begrüssen und ihnen die volle Innovationskraft der AGILITA aufzeigen“, sagt der Geschäftsführer der AGILITA Deutschland, Simon Hammer.

Zur Erinnerung:

ABG und Partner Gädeke hatten den Bürokomplex VoltAir in Berlin Mitte im Rahmen eines off-market-Deals im September 2022 an ein gemeinsames Anlagevehikel von Swiss Life Asset Managers und Norges Bank Investment Management verkauft. Der Kaufpreis betrug rund 457 Mio. Euro. Im Laufe des ersten Quartals 2023 wird Swiss Life Asset Manager neuer Eigentümer werden. Auch danach haben ABG und Partner Gädeke die Option und das Interesse, die verbleibenden 1.300qm (zwei Gewerbe-Einheiten mit vorzugsweiser Büronutzung) zu vermieten.

Das VoltAir zählt bereits heute zu den modernsten und attraktivsten Büro- und Geschäftshauskomplexen in Berlin. Es befindet sich am Businessstandort Berlin Mitte (Alexanderstraße, Voltairestraße, Dircksenstraße), der wirtschaftlich rasant an Bedeutung gewinnt und über namhafte ansässige Unternehmen verfügt. Jüngste Mieter sind ein führendes deutsches Biotechnologie-Unternehmen, das im VoltAir seine Repräsentanz in der Bundeshauptstadt etablieren wird, und der führende Musikverlag Hal Leonard; Zuvor sicherten sich die Digitalbank N26, die dort ihr Deutschland-Headquarter ansiedeln wird, sowie die renommierten Unternehmen Seven Senders und TomTom einen Platz im VoltAir Berlin. Mit der AGILITA ist nun auch ein innovatives Software-Unternehmen im VoltAir Berlin zuhause. Die Modernität und der attraktive Standort des Gebäudes passen perfekt zum Schweizer KMU, das mit seiner Passion für Cloud ERP seine Kunden in der digitalen Transformation begleitet.

Der Neubau VoltAir Berlin etabliert mit seiner expressiven Architektur einen wichtigen und ebenso anziehenden Bürostandort zwischen Alexanderplatz und Mediaspree. Das VoltAir ist eine Landmark-Immobilie auf 6.500 m2 Grundfläche mit fünf separaten Eingängen und zwei repräsentativen Lobbys mit Zugängen in den großzügigen und begrünten Innenhof. Die Immobilie umfasst im Erdgeschoss und den sieben Obergeschossen insgesamt rund 30.000 m2 modernste Mietflächen. Eine offen gestaltete Innenarchitektur im Loft-Style mit sichtbaren Betonflächen und Technikinstallationen bietet ein breites Spektrum und hohe Flexibilität für die Raumgestaltung. Das Gebäude verfügt über zahlreiche Balkone und Terrassen im Bereich der Außen- und Innenhoffassaden mit mehr als 2.000 m2 Fläche. Drei Dachterrassen mit jeweils 100 m2 Fläche und interessanten Blickperspektiven über die Umgebung runden die Architektur elegant ab. Die Tiefgarage umfasst mehr als 90 Stellplätze. Mehrere S- und U-Bahnhöfe sowie Bushaltestellen sind im Umkreis von rund 200 m fußläufig leicht zu erreichen. Zur Realisierung des Komplexes wurden 21.000 m3 Beton und 4.000 Tonnen Stahl verbaut. Der Baubeginn erfolgte Ende 2018. Das VoltAir ist zertifiziert nach LEED Gold und WiredScore Gold. Die Fertigstellung wird im Sommer 2023 erfolgen.

Über die ABG Real Estate Group:

Die ABG Real Estate Group, 1967 in München gegründet, blickt auf eine über 55-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit den Bereichen ABG Development, ABG Immobilienmanagement und ABG Capital deckt sie aus einer Hand den kompletten Immobilienzyklus ab, von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung, Finanzierung und Investmentbetreuung. Der Fokus der ABG liegt dabei auf Deutschland, wo sie mit eigenen Büros an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München präsent ist. Sie projektiert und realisiert mit über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwiegend Gewerbeimmobilien, aber auch Wohnobjekte und Stadtquartiere. Das aktuelle Volumen der Assets under Management beträgt über 3,5 Mrd. Euro. Zu den Referenzen zählen namhafte Immobilien wie das Hochhaus Skyper in Frankfurt, das Ericus-Contor mit dem SPIEGEL-Verlagsgebäude in Hamburg, das Wohnprojekt Living Isar in München oder das Landmark VoltAir sowie das Wohn- und Geschäftshaus am Pariser Platz in Berlin. Laufende ABG-Projekte sind beispielsweise das neue Deutschlandhaus in Hamburg, das Landmark VoltAir in Berlin, das Yorcks in Düsseldorf, das Gebäudeensemble Central Parx im Zentrum Frankfurts sowie weitere Projektentwicklungen in München und Köln.

www.abg-group.de

Über die AGILITA Group:

Die AGILITA Group wurde 2005 in Zürich gegründet. Das Unternehmen ist eines der führenden SAP Cloud Partner in der Schweiz und arbeitet an drei Niederlassungen (Zürich, Bern und neu Berlin) mit rund 200 Mitarbeiter:innen und über 150 Kund:innen. Das Schwerpunktthema der AGILITA ist es, die digitale Transformation von mittelständischen Unternehmen mit Unternehmenssoftware zu begleiten und zu unterstützen. Am 30. September 2022 hat die AGILITA Group das Tochterunternehmen AGILITA Deutschland gegründet, um den Markt in Deutschland zielgerichteter bedienen zu können.

https://www.agilita.de

www.abg-group.de

Firmenkontakt

ABG Real Estate Group

Tiffany Diemer

Weissfrauenstr. 10

60311 Frankfurt am Main

+49 69 24705-109

tiffany.diemer@abg-group.de

http://www.abg-group.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Dr. Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

+49-173-3015911

haussmann@haussmann-advisory.de

http://www.haussmann-advisory.de

Bildquelle: ABG Real Estate Group