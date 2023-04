ABG vermietet im Münchner ART155 knapp 1.900 qm an Digitalunternehmen und Hithium

München/Frankfurt, 18. April 2023 – Die ABG Real Estate Group hat in München in der Büroimmobilie ART155 insgesamt knapp 1.900 qm langfristig an ein deutsches Digitalunternehmen und das globale Hightech-Unternehmen Hithium Energy Storage Technology vermietet. Das Digitalunternehmen ist schon bisher mit rund 1.875 qm Flächen Mieter im ART155 an der Landsberger Straße 155 und erweitert seine Büroflächen jetzt auf rund 3.375 qm. Der Speichertechnologie-Spezialist Hithium eröffnet im ART155 die Zentrale für seine Europageschäfte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in China mietet dafür rund 360 qm Flächen im vierten Obergeschoss des Gebäudes, die auch die exklusive Dachterrasse umfassen, sowie drei Automobilstellplätze im Untergeschoss. Beide Mieter wollen noch im April einziehen.

Zur Erinnerung:

Die ABG Real Estate Group hatte die Bestandsimmobilie ART 155 in Zusammenarbeit mit einem kleinen Club berufsständischer Versorgungswerke im Dezember 2021 erworben. Verkäufer war Goldman Sachs Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug rund 150 Mio. Euro. Verkäufer waren Goldman Sachs Asset Management sowie die DW Real Estate GmbH.

Die nahezu vollvermietete, bis dahin als „Artemis“ bekannte Büroimmobilie liegt äußerst verkehrsgünstig an der Landsberger Straße im Münchner Westend. Sie ist damit perfekt an den Mittleren Ring der Landeshauptstadt Bayerns und die S-Bahn-Stammstrecke München West angebunden. Mit insgesamt rund 23.200 m² variabel gestaltbaren Mietflächen von 200 bis 4.600 m² auf fünf oberirdischen Geschossen, über 280 Stellplätzen auf zwei unterirdischen Geschossen sowie einer Direktanbindung an einen schnellen Internetknotenpunkt bietet ART155 alle Voraussetzungen für flexible „New Work“ im führenden Tech-Hub Deutschlands. Weitere Mieter des im Jahr 2000 gebauten und 2021 zuletzt modernisierten Gebäudes sind unter anderem EdgeConnex, Ecos Office Center und Baxter Medical Systems.

ART155 ist bereits heute zertifiziert nach dem BREEAM-Standard. Zudem sind auch die ESG-Standards bereits in vielen Bereichen umgesetzt. So ist das Gebäude bis zum Jahr 2041 ohne zusätzliche Investitionen konform zum Pariser Klimaschutzabkommen.

Über die ABG Real Estate Group:

Die ABG Real Estate Group, 1967 in München gegründet, blickt auf eine über 55-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit den Bereichen Development, Immobilien- und Investmentmanagement deckt sie aus einer Hand den kompletten Immobilienzyklus ab, von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung, Finanzierung und Investmentbetreuung. Das Unternehmen ist mit Büros an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München bundesweit präsent. Die ABG Real Estate Group projektiert und realisiert mit über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwiegend Gewerbeimmobilien sowie auch Wohnobjekte und Stadtquartiere. Das aktuelle Volumen der Assets under Management beträgt über 3,5 Mrd. Euro. Zu den Referenzen zählen namhafte Immobilien wie das Hochhaus Skyper in Frankfurt, das Ericus-Contor mit dem SPIEGEL-Verlagsgebäude in Hamburg, das Stadt- und Wohnquartier Living Isar in München sowie das Wohn- und Geschäftshaus am Pariser Platz in Berlin. Laufende ABG-Projekte sind beispielsweise das neue Deutschlandhaus in Hamburg, das Landmark VoltAir in Berlin, das Yorcks in Düsseldorf sowie das Gebäudeensemble Central Parx im Zentrum Frankfurts.

