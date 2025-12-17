Ableitfähige Bodenbeschichtung für sichere Lackierkabinen

Freese Fußbodentechnik realisiert explosionsschützende Hartkornbeschichtung

Freese Fußbodentechnik realisiert in Lackierkabinen eines Bremer Verkehrsbetriebs eine ableitfähige Hartkornbeschichtung, die statische Aufladungen zuverlässig ableitet. Auf 225 Quadratmetern entstand eine elektrisch leitfähige Bodenbeschichtung, die dauerhaft Ableitfähigkeit und Leitfähigkeit sicherstellt. Ziel war es, den Explosionsschutz in Bereichen mit leicht entflammbaren Farben und Lacken zu gewährleisten.

Explosionsschutz als Anforderung an die Bodenbeschichtung

In explosionsgefährdeten Bereichen entscheidet die Bodenbeschichtung über die Betriebssicherheit. In den Lackierkabinen des Bremer Verkehrsbetriebs führte Freese Fußbodentechnik deshalb eine ableitfähige Hartkornbeschichtung aus. Die Lösung basiert auf einem abgestimmten Beschichtungssystem der Firma Remmers und sichert die zuverlässige Leitfähigkeit über die gesamte Fläche.

Die Ableitfähigkeit sorgt dafür, dass elektrostatische Ladungen kontrolliert zur Erdung abgeführt werden. Unkontrollierte Entladungen, die als Zündquelle wirken könnten, werden damit verhindert. Die ausgeführte ableitfähige Beschichtung erfüllt die Anforderungen des Explosionsschutzes und garantiert einen dauerhaft sicheren Betrieb der Lackierkabinen.

Sorgfältige Untergrundvorbereitung als Grundlage

Die Arbeiten begannen mit einer umfassenden Vorbereitung des Bestandsbodens. Die vorhandene Bodenbeschichtung wurde bis auf den Weißbruch angeschliffen, wodurch die mineralische Trägerschicht freigelegt und eine haftfähige Oberfläche geschaffen wurde.

Zusätzlich ließ Freese Fußbodentechnik 24 Kernbohrungen im Bestandsboden einbringen. Diese Maßnahmen ermöglichten die sichere Integration der Ableitkomponenten innerhalb des Gleisbereichs. Nur durch diese mechanische und elektrische Anbindung ist die Ableitfähigkeit der späteren Beschichtung dauerhaft gesichert.

Ableitfähige Gestaltung der Gleisbereiche

Die Gleisbereiche innerhalb der Lackierkabinen stellten eine besondere technische Herausforderung dar, da die elektrostatischen Ladungen zuverlässig abgeführt werden müssen, eine Aufgabe, die das System dauerhaft erfüllt. In Zusammenarbeit mit einem regionalen Nachunternehmer aus Bremen wurden unterhalb der Gleise Kupferbänder verlegt.

Diese Kupferbänder verbanden die Gleise elektrisch mit den Ableitern im Boden. So entstand ein durchgängiges Ableitsystem, das auch in den Gleisbereichen eine gleichmäßige Leitfähigkeit sicherstellt. Die ableitfähige Hartkornbeschichtung wirkt damit auf den Verkehrsflächen und in den hoch beanspruchten Zonen der Anlage.

Schichtaufbau sorgt für dauerhafte Leitfähigkeit

Die Bodenflächen wurden systematisch aufgebaut, sodass die Ableitfähigkeit zuverlässig funktioniert. Freese Fußbodentechnik kombinierte Grundierung, leitfähige Zwischenschichten und die abschließende ableitfähige Hartkornbeschichtung, um eine langlebige, rutschhemmende und mechanisch belastbare Oberfläche zu schaffen. So ist der Explosionsschutz dauerhaft gewährleistet und die Betriebsflächen weiterhin nutzbar.

Ausführung im laufenden Betrieb

Die Arbeiten erfolgten in zwei separaten Bauabschnitten während des laufenden Betriebs. Dadurch blieben Betriebsunterbrechungen gering und die Sicherheit der Mitarbeitenden jederzeit gewährleistet. Die neue Bodenbeschichtung verbindet Explosionsschutz, hohe Abriebfestigkeit und gute Reinigungseigenschaften.

Mit dem abgeschlossenen Projekt zeigt Freese Fußbodentechnik, wie sich ableitfähige Beschichtung, präzise Ausführung und strukturierte Bauabläufe zu einer langlebigen Lösung verbinden lassen. Die realisierte ableitfähige Hartkornbeschichtung gewährleistet dauerhaft Ableitfähigkeit und Leitfähigkeit und unterstützt den sicheren Betrieb moderner Lackierbereiche.

Ableitfähige Hartkornbeschichtung

Freese Fußbodentechnik – Experten für anspruchsvolle Fußbodentechnik

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist spezialisiert auf exklusive Terrazzoböden, Designestriche, Kunstharzterrazzo, Kunstharz-Bodenbeschichtungen und Industrieestriche. Individuell gestaltet, verleihen diese Böden jedem Bauwerk einen unverwechselbaren Charakter – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung historischer Objekte. Seit mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen bundesweit ein verlässlicher Partner für Architekten, Bauherren und Planer im privaten und öffentlichen Bereich.

Mit handwerklichem Know-how, technischer Expertise und einem ausgeprägten Gespür für gestalterische Anforderungen realisiert Freese Fußbodentechnik anspruchsvolle Bodenlösungen, die Funktionalität und Ästhetik vereinen.

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist Teil der Freese Gruppe, einem traditionsreichen Familienunternehmen mit über 115-jähriger Geschichte und mehr als 200 Mitarbeitenden weltweit. Der Stammsitz befindet sich in Rudolstadt (Thüringen). Geschäftsführer ist Jan Evers, Vertriebsleiter Andre Tonecker.

