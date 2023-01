ABR Elektronik GmbH stellt den Bereich Technik neu auf

Geislingen. Die ABR Elektronik GmbH mit Dienstleistungen im Bereich Elektronik, Software und Mechanik für ihre Industriekunden entwickelt sich stetig und wächst. Um den steigenden Bedarf zu decken, hat die ABR Elektronik aktuell die Organisation angepasst, einen Technischen Leiter eingestellt, die Herstellerpartner erweitert und ihre Servicekapazitäten ausgebaut.

Die ABR Elektronik GmbH als Teil der ABR Gruppe aus Geislingen-Türkheim ist Dienstleister für CNC-gesteuerte Maschinen und Automatisierung, Beratung, Verkauf, Reparatur und Service im Speziellen von SIEMENS Produkten. Von Prüfstand- und Schaltschrankbau über die Wartung, Instandsetzung und Retrofit von Werkzeugmaschinen bis zur Steuerungs-Programmierung sind im Fokus des Unternehmens. Und der Bedarf ihrer Industriekunden wächst- so stellt sich die ABR strategisch auf weiteres Wachstum ein und passte aktuell die Organisation und ihre Kapazitäten an.

Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat der ABR Gruppe Volker Feyerabend erweiterte die Geschäftsführung der ABR Elektronik das Organigramm und optimierte das Dienstleistungsportfolio. Mit Ausbau der Servicekapazitäten für die Herstellerpartner wurde ein erfahrener Technischer Leiter eingestellt.

Das Management Team freute sich mit Aimo Weise, einen bei Maschineninstallationen und Inbetriebnahmen langjährig erfahrenen Technischen Leiter gefunden zu haben. Als gelernter Elektroniker war er im Prüfstand- und Schaltschrankbau tätig, programmierte Software, optimierte die Elektronik und verkabelte die Elektrik inhouse und Vor-Ort bei den Kunden. Darüber hinaus kann die ABR Elektronik GmbH auf sein Know- how bei der SPS- und NC- Programmierung zurückgreifen und nun auch weitere Steuerungstypen von Hersteller Siemens, Indramat und Fanuc betreuen. Herr Weise bringt für die neue Funktion als Technischer Leiter der ABR Elektronik Führungserfahrung als Gruppen- und Teamleiter mit. So wird er sich zukünftig um mehr als zehn technische Mitarbeiter und die Werkstatt, das Lager, den Innendienst, den Servicedienst und Einkaufs-, Prüfprozesse kümmern.

„Die ABR Elektronik entwickelt sich weiter. Die abwechslungsreichen Aufgaben und die spannende Zukunft gepaart mit der zertifizierten Top Arbeitgeber Philosophie ist etwas Besonderes. Durch das gute Miteinander und das Umfeld kann ich meine Erfahrung gut einbringen und etwas bewegen,“ so Weise. Zukünftig will er den Reparaturbereich für Baugruppen und die technische Unterstützung der Servicekräfte ausweiten. „Wir können dann beispielsweise auch Steuerungen – das mehr als dreißig Jahre alten – Siemens System 3 betreuen.“

Und Geschäftsführer Marcus Reichert ergänzt „Die Fertigstellung von Prüfräumen, sowie ein separater Reinigungs- und Messtechnikraum ist daher als nächste Ausbaustufe geplant. Die Werkstattkapazitäten am Standort und das Team sollen weiterwachsen und das gehen wir aktiv an. Derzeit werden zwei weitere Vor-Ort Servicekräfte eingestellt.“

Weitere Informationen: www.abrelektronik.com

Die ABR Elektronik GmbH ist Dienstleister für CNC-gesteuerte Maschinen und Automatisierung. Beratung, Verkauf & Service von SIEMENS Produkten.

– Wartung & Instandsetzung von Werkzeugmaschinen

– Reparatur der SIEMENS Komponenten

– Reparatur, Tausch und Programmierung Steuerung

– Konzipierung und Bau von Prüfständen

– Schaltschrankbau

– Reparatur von Motoren & Antrieben

Firmenkontakt

ABR Elektronik GmbH

Marcus Reichert

Geislinger Str. 47

73312 Geislingen an der steige

07331 98377-67

07331 98377-25

info@APROS-Consulting.com

https://abrelektronik.com

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://aprosconsulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.