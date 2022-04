ABR Mess- & Steuerungstechnik setzt bei Wachstum auf Top Arbeitgeber Zertifizierung der IFGA

Die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH wächst und hat sich der IFGA (Initiative für Gute Arbeit) angeschlossen und sich zertifizieren lassen. Sie bekennen sich damit zu ihrem ständig größer werdenden Mitarbeiterstamm und einer werteorientierten Führung. Die IFGA ist eine gemeinsame Initiative von Firmen, um durch Schulungen und neue Ansätze die Umgebungsbedingungen für ihre Mitarbeiter stetig zu verbessern.

Zertifiziert wurde die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH von Senior Organisationsberater Holger Ehnes der Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH, die ihrerseits schon seit geraumer Zeit Teil und akkreditierter Zertifizierungspartner der IFGA-Familie ist. Die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH und die ABR Gruppe wird seit langer Zeit vom APROS Team beispielsweise bei strategischen Themen, sowie im Marketing konsequent begleitet. Die Entwicklung der Prozesse und die Begleitung der ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH führte schließlich zu der aktuellen Anerkennung.

Die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH und ihre Geschäftsführung setzen verstärkt auf das Top Arbeitgeber- und Mitarbeiterthema. Über die Begleitung und Zugehörigkeit zur IFGA bekommt die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH entsprechende Impulse und neue Ideen. Ein paar Beispiele dafür: Im Zuge des Ausbaus der Geschäftsräume wurden nicht nur die Büros ergonomisch und ansprechend ausgestattet, sondern auch offene zusätzliche Räumlichkeiten und Möglichkeiten für die Mitarbeiter geschaffen. Von einem voll ausgestatteten Aufenthaltsraum mit Küche, einer Sauna, einem Begegnungsbereich mit Stehtischen für das gelegentliche Beisammensein nach Feierabend bis hin zum Tischfußball wird den Mitarbeitern einiges geboten.

Auch der Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement gewinnt an Stellenwert. So wurde die Möglichkeit, einmal im Monat auf Firmenkosten einen Osteopathen zu konsultieren, geschaffen. Auch die individuelle Weiterbildung wird nicht nur gefördert, sondern aufgrund der sich schnell weiterentwickelnden Technik sogar als Notwendigkeit angesehen – deshalb gibt es persönliche Schulungs- und Entwicklungspläne für jeden einzelnen Mitarbeiter.

Die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH steht zu ihren Mitarbeitern. Es kommt ihr nicht nur auf das Wissen, die Erfahrung und das Engagement der Mitarbeiter an, sondern auch auf die emotionale Kompetenz im Team. So wird laut der Führungsphilosophie das Fundament für eine professionelle, vertrauensvolle, faire und langfristige Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern geschaffen.

Die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH ist deutschlandweiter Partner für Mess-, Regelungs-, Antriebs- und Steuerungstechnik oder technischen CNC Dienstleistungen, Prüfstandbau und Automatisierung. Und auch bei Ihren Dienstleistungen setzen Sie auf Fachwissen und einer starken Servicekultur. So können sie passgenaue Lösungen für Wartung, Retrofit und Reparatur von Werkzeugmaschinen unterschiedlicher Hersteller und (fast) jeden Alters anbieten.

Durch die Einbindung in die ABR Gruppe und Nutzungsmöglichkeiten der vielfältigen Erfahrungen der Schwester ABR Elektronik GmbH, wird eine hohe Kundenzufriedenheit ermöglicht. Sie betreuen Elektronik, Software und Mechanik namhafter Hersteller, wie z. B. Siemens oder Heidenhein, aus einer Hand. „Und auch für Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit tragen die in der Gruppe erschlossenen Kapazitäts- und Synergieeffekte bei“, so Steffen Kunze, Geschäftsführer, sowie Vertriebsleiter der ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH. „Es war nun an der Zeit, auch nach außen, für die potentiellen Mitarbeiter und für die Kunden ein offizielles Label für die soziale Ausrichtung unserer Firma zu präsentieren, um unser weiteres Wachstum optimal weiter verfolgen zu können.“

Ob in Geislingen oder vor Ort, die Mitarbeiter im Team gehören zu den spezialisierten Fachkräften, die es schaffen, die Produktion ihrer Kunden am Laufen zu halten. Und das Team wird stetig größer und es ist wichtig am Ball zu bleiben und sich interessant für den Markt zu zeigen- das neue Gütesiegel „Top Arbeitgeber“ hilft dabei.

Unsere Kunden schätzen unsere langjährige Erfahrung in Verkauf und Service von HEIDENHAIN Produkten, Komponenten, Motoren, Antrieben, Steuerungen. Ob Neugeräte, Ersatzgeräte, Reparaturen, Programmierung, Beratung oder Service vor Ort – als Mess- und Steuertechnik- Experten sind wir für Sie da.

