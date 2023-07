Abschlussfeuerwerk bei der „Größten Kirmes am Rhein“

Besucher erwarten atemberaubende Momente und erstklassige Effekte am Nachthimmel

Berlin, 07. Juli 2023 – Das beliebteste Kirmes-Feuerwerk am Rhein findet dieses Jahr am Freitag, den 21. Juli 2023 Uhr zwischen den beiden südlichen Düsseldorfer Brücken, der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke statt. Diese Pyro-Show ist das Highlight des letzten Kirmes-Wochenendes und lockt jedes Jahr viele Besucher aus ganz Deutschland an.

Bei günstigem Pegelstand des Rheines kann ein Großteil der NICO Großfeuerwerks-Produktpalette bis Kaliber 200 mm für das Höhenfeuerwerk eingesetzt werden. Insgesamt beträgt die gesamte Nettoexplosivmasse unglaubliche 750 kg! Das furiose Pyro-Spektakel wird von den NICO Pyrotechnikern von insgesamt 19 Positionen aus abgeschossen. Die Kirmesbesucher können sich auf 25 Minuten voller atemberaubender Momente und erstklassiger Effekte am Nachthimmel freuen!

Durch die unterschiedlichen Feuerwerkskörper, die zum Einsatz kommen, entstehen fantastische Bilder und Farb-Kombination. Dieses Jahr können Besucher einige besondere Effekte von NICO Feuerwerk bewundern. Darunter steigende Feuer-Kronen aus Spanien, Zylinder-Bomben aus Italien und neue Ghost-Effekte aus Fernost!

Für Christoph Montag (Pyrotechniker bei NICO Feuerwerk), der aus dem Bergischen Land kommt, ist das Kirmes-Feuerwerk ein echtes Heimspiel mit riesiger Zuschauerresonanz. Für ihn hat der Abbrennplatz am Rhein direkt gegenüber der Düsseldorfer Altstadt einen ganz besonderen Reiz.

Das NICO Team für das Rheinkirmes Feuerwerk besteht aus 15 Pyrotechnikern. Die Profis werden ein grandioses Kunstwerk an den Himmel zaubern. Die Aufbauten für das Feuerwerk beginnen bereits um 9 Uhr morgens am Veranstaltungstag. Für die Planung und Vorbereitung der gewaltigen Show sind die zwei Pyrotechniker von NICO mindestens 1 Woche beschäftigt!

Martin Schmitz (Chef-Pyrotechniker bei NICO) sagt: „Ich bin ein absoluter Kirmes-Fan und liebe die Atmosphäre auf den Plätzen. Deswegen drehe ich nach dem Aufbau immer eine Platzrunde. An dem Feuerwerks-Tag wird es nochmal so richtig voll und es liegt eine Art Magie in der Luft. Einfach wunderbar!“

Über die Veranstaltung

In Düsseldorf wird die Kirmes anlässlich des Gedenktages (23. Juli) an den hl. Apollinaris gefeiert. Er war Jünger von Sankt Petrus und um 200 n. Chr. erster Bischof von Ravenna. Um 1300 gelangte Düsseldorf in den Besitz einiger Reliquien des Märtyrers. Der Heilige wurde zum Stadtpatron erklärt und die Düsseldorfer bauten ihm einen wunderschönen Schrein, der heute noch in der Altstadtkirche St. Lambertus steht.

ÜBER NICO EUROPE

Die NICO Europe GmbH blickt auf über 100 Jahre Markterfahrung in der Feuerwerksbranche zurück und zählt zu den führenden Anbietern für Pyrotechnik in Deutschland. Das Geschäft besteht aus drei komplementären Säulen: dem Handel mit Silvester- und Großfeuerwerk sowie dem Inszenieren von Feuerwerken. Das Feuerwerker-Team der NICO Europe gestaltet und inszeniert seit Jahrzehnten Höhen-, Indoor- und Bühnenfeuerwerke sowie pyrotechnische Spezialeffekte auf höchstem Niveau – deutschlandweit und international. Dabei werden Farben und Formen perfekt miteinander arrangiert und auf musikalische Klänge abgestimmt. Das Team begeistert jedes Jahr Hunderttausende Zuschauer mit Inszenierungen, beispielsweise alljährlich bei dem japanischen Feuerwerk mit der Firma Hokuriku Kako in Düsseldorf, Rhein in Flammen mit dem Abschlussfeuerwerk in Koblenz sowie internationalen Festivals unter anderem auf den Philippinen sowie in China und Kanada.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nico-europe.com

