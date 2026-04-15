Absicherung von cyber-physischen Systemen: Tenable erweitert Exposure Management um Instant OT-Discovery

Neue Engine zur Asset-Erfassung führt zu einer deutlich schnelleren Optimierung des Reifegrads von KI-gestütztem Exposure Management

COLUMBIA, Maryland, USA (15. April 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, kündigte heute eine neue Engine zur Erfassung von OT-Assets an, die es Sicherheitsteams ermöglicht, Risiken in Verbindung mit cyber-physischen Systemen (OT, IoT und Schatten-IT) binnen kürzester Zeit in einer einheitlichen Ansicht der Cyber Exposure zusammenzuführen. Dank sofortiger Bereitstellung – und ganz ohne zusätzlichen IT-Overhead – bietet die neue Tenable-Funktion für VM-native OT-Discovery einen schnellen, „reibungsarmen“ Einstiegspunkt, der Unternehmen umfassende Transparenz über IT und OT verschafft und KI-gestütztes Exposure Management optimiert.

Laut Gartner „werden sich Cyber- und cyber-physische Angriffe in den nächsten drei Jahren voraussichtlich verdoppeln. Ein ganzheitliches Exposure Management und Transparenz über Cyber- und cyber-physische Systeme hinweg werden zunehmend unverzichtbar für den operativen Betrieb“.*

Sicherheitsteams sind in zunehmendem Maße für den Schutz von cyber-physischen Systemen verantwortlich, darunter auch solche, die in kritischer Infrastruktur zum Einsatz kommen. Doch Sichtbarkeit erfordert hier in vielen Fällen eine zeitaufwendige Bereitstellung von spezieller Hardware, neuen Agents und nachträglich ergänzter Software. Diese Reibungspunkte hat Tenable durch die unmittelbare Integration von OT-Discovery in seine zentralen Lösungen für risikobasiertes Schwachstellenmanagement innerhalb der Exposure Management-Plattform Tenable One beseitigt – ganz ohne spezielle Hardware, zusätzliche Agents oder Add-ons.

Von der Fabrikhalle bis zum KI-Rechenzentrum und von HLK-Systemen bis zu Bürodruckern und Ausweislesegeräten: Cyber-physische Assets stellen eine schnell wachsende und schwer kontrollierbare Angriffsfläche dar, die weit über herkömmliche industrielle und kritische Infrastrukturen hinausreicht. Mehr als die Hälfte der CISOs sind inzwischen für OT-Sicherheit verantwortlich**, die sich weiterhin genau dort als gefährlicher blinder Fleck erweist, wo IT-Netzwerke und cyber-physische Systeme aufeinandertreffen, und die Angst vor Betriebsstörungen hat viele Fortschritte in der Cybersecurity ausgebremst. Infolge dieser Konvergenz haben 45 Prozent aller modernen OT-Kompromittierungen ihren Ursprung in IT-Umgebungen.***

Early-Access-Kunden von Tenable aus einer Vielzahl verschiedener Branchen, darunter Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen, Bildungswesen, Lebensmittel und Getränke sowie Regierungsbehörden, deckten bei der Erstbereitstellung eine hohe Anzahl an unbekannten OT- und IoT-Assets auf. Bei den meisten Kunden handelte es sich dabei um 100 bis 1000 und mehr individuelle Assets, von denen einige kritische Schwachstellen aufwiesen.

Einige Vorteile, die sich aus der integrierten OT-Discovery-Engine für Kunden ergeben:

> Compliance im Bereich OT-Sicherheit optimieren: Dank sofortiger Bereitstellung, ohne dass neue Sensoren, Hardware oder spezielle Einzellösungen beschafft und eingesetzt werden müssen, können Unternehmen sich verändernde gesetzliche Vorschriften und Audit-Anforderungen für cyber-physische Systeme zuverlässig erfüllen.

> Blinde Flecken im operativen Bereich beseitigen: Unternehmen gewinnen umgehend einen grundlegenden Einblick in verborgene Assets und Geräteeigenschaften, darunter Anbieter, Modell, Firmware, Backplane-Informationen, Betriebszustand und mehr, ohne den Betrieb zu unterbrechen.

> Sicherheitssilos aufbrechen: Indem Daten zu cyber-physischen Assets sowie Exposure-Daten direkt innerhalb der Tenable One-Plattform zusammengeführt werden, erhalten Sicherheitsteams einen vollständigen Überblick über die gesamte Cyber Exposure des Unternehmens in den Bereichen KI, IT, Cloud, Identität und OT.

„Cyber-physische Risiken dürfen im Kontext von Exposure Management keine blinden Flecken bleiben. Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, operative Technologie umgehend und reibungsarm in den Anwendungsbereich einzubeziehen. Dadurch können sie vom ersten Tag an Transparenz erzielen, Compliance-Anforderungen erfüllen und zur Reduzierung von Risiken übergehen, ohne neue Infrastruktur hinzuzufügen“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Bestandskunden mit komplexeren Anwendungsfällen bieten wir mit Tenable OT Security eine umfassende OT-Lösung, die ihnen Sichtbarkeit, Sicherheit und Kontrolle für eine proaktive Risikominderung in der heutigen, schnell konvergierenden OT/IT-Umgebung liefert.“

Diese neue OT-Discovery-Engine steht ab sofort allen Kunden von Tenable One, Tenable Vulnerability Management und Tenable Security Center zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet Tenable mit Tenable OT Security eine einheitliche OT/IT-Sicherheitslösung, die als Bestandteil der Exposure Management-Plattform Tenable One verschiedene Funktionen zur kontinuierlichen Überwachung und Erkennung von Bedrohungen für cyber-physische Systeme liefert. Tenable One-Kunden profitieren von vollständiger Dateninteroperabilität zwischen den Lösungen und können Tools in jeder beliebigen Kombination teamübergreifend bereitstellen, ganz nach den jeweiligen individuellen Anforderungen ihrer Umgebung. Tenable wurde im Gartner® Magic Quadrant™ for CPS Protection Platforms 2026 kürzlich als Challenger ausgezeichnet.****

Zugehörige Ressourcen:

> In unserer geführten Demo erleben Sie die OT-Discovery-Engine in Aktion.

> In unserem Blogbeitrag erfahren Sie mehr darüber, wie ein grundlegender Einblick in OT/CPS-Assets dazu beiträgt, die Entwicklung hin zu proaktivem Exposure Management zu beschleunigen.

> Melden Sie sich jetzt an, um an der EXPOSURE 2026 teilzunehmen. Die führende Cybersecurity-Konferenz für Führungskräfte, bei der modernes Exposure Management und die sich rapide wandelnde KI-Angriffsfläche im Vordergrund stehen, findet vom 19. bis 21. Mai in Boston statt.

* Gartner, „Cyber-Physical Systems Security Coverage Is Critical to Exposure Management Market Success“, Ruggero Contu, 8. April 2026 (Übersetzung von Tenable)

** Fortinet-Bericht OT Cybersecurity Risk Elevates within Executive Leadership Ranks, Juli 2025

*** SANS-Bericht A Simple Framework for OT Ransomware Preparation, April 2025

**** Gartner, „Magic Quadrant for CPS Protection Platforms“, Katell Thielemann, Ruggero Contu, Wam Voster, Sumit Rajput, 3. März 2026

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Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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