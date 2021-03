abtis erster Microsoft Partner mit Advanced Specialization für Threat Protection in Deutschland

abtis landesweit führend in Kompetenz für Microsoft Threat Protection, Microsoft Cloud App Security oder Azure Sentinel Workloads. Umfassende Audits und Projekterfahrung ausschlaggebend.

Pforzheim, 10.03.2021 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand in Baden-Württemberg, ist der erste Microsoft Partner in Deutschland, der die höchste Kompetenzklasse für das Themenfeld Threat Protection erhält. Damit ist abtis landesweit führend in der Kompetenz für Microsoft Threat Protection, Microsoft Cloud App Security oder Azure Sentinel Workloads als Bestandteil einer integrierten IT-Sicherheits-Strategie. Auch weltweit haben nur rund 30 Unternehmen diese Kompetenzstufe erreicht.

“Partner mit einer Advanced Specialization für ein Produktsegment stellen quasi die weltweite Champions League im Microsoft-Kosmos dar. Dass wir uns als erstes Unternehmen in Deutschland im Bereich Threat Protection dafür qualifiziert haben, belegt zum einen unsere Kompetenz und zeigt zum anderen auch unseren Anspruch an uns selbst. Wenn wir einen Service anbieten, dann richtig”, erklärt Thorsten Weimann, Gründer und Geschäftsführer der abtis.

Advanced Specializations bauen auf den sogenannten Gold-Kompetenzen auf, die bislang die Spitze in der Kompetenz-Pyramide bei Microsoft darstellten. Um diese erweiterte Auszeichnung zu erhalten, musste die abtis anspruchsvolle Kriterien erfüllen. Dazu gehörten neben vielen anderen Anforderungen vor allem auch die Dokumentation von breiter Projektexpertise durch umfangreiche Kundenreferenzen, ein externes Audit der Kompetenz sowie der Nachweis der relevanten Skillsets im Team.

abtis bietet nicht nur Beratung und Coaching zur Nutzung von Microsoft Threat Protection, Microsoft Cloud App Security oder Azure Sentinel Workloads an, sondern nutzt diese Produkte auch intensiv für die Bereitstellung von Security-as-a-Service. Dabei können Kunden ihre IT-Sicherheit in die Hände der überaus erfahrenen Experten der abtis legen und diese Leistung als kosteneffizienten Service beziehen. Insbesondere für mittelständische Unternehmen ist dieses Angebot interessant, weil es von der Notwendigkeit befreit, umfassendes Detail-Know-how für IT-Security im eigenen Unternehmen aufzubauen und kontinuierlich zu pflegen. Dies ist mit Blick auf die bestehenden Engpässe an erfahrenen IT-Security-Experten und die Kosten für Mittelständler kaum darstellbar.

Ausgezeichnet mit dreizehn Gold-Kompetenzen, zwei Silber-Kompetenzen sowie den Advanced Specializations “Calling for Microsoft Teams” und “Threat Protection” ist abtis ein Microsoft Gold-Fokuspartner für den Mittelstand in Deutschland. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 100.000 Anwender der Microsoft-Cloudplattformen Office 365 und Azure. Bereits 2017 wurden abtis als Microsoft Cloud Solution Provider Germany ausgezeichnet und konnte damit früh ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche setzen.

Mehr über Modern Security im Leistungsportfolio der abtis finden Sie hier: https://www.abtis.de/leistung/security

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist der führende Motor für die Digitalisierung des Mittelstands in Baden-Württemberg. Mit Lösungen rund um den Modern Secure Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt das Unternehmen bei seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. Gleichzeitig entlastet abtis die interne IT durch moderne, skalierbare und vor allem sichere Managed und Cloud Services. Im Consulting entwickelt abtis gemeinsam mit den Kunden ganzheitliche Strategien, indem Prozesse, Organisation und Technik zusammen neu gedacht werden. Komplettiert wird dies durch Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und modernen Azure Cloud Services. Dabei steht Sicherheit immer im Mittelpunkt.

abtis bietet diese Leistungen auf der Basis jahrelanger Erfahrung mit Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services).

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blueprints, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie, entwickelt Handlungsempfehlungen und Umsetzungskonzepte und übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie Microsoft, DELL EMC oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

