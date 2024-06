abtis Gruppe führender Microsoft-Experte in Deutschland

Mit 15 Spezialisierungen über alle Lösungsbereiche hinweg ist die abtis Gruppe unter 30.000 deutschen Microsoft-Partnern der Partner mit den meisten Spezialisierungen. Damit demonstriert abtis absolute Spitzenkompetenz im Microsoft-Kosmos.

Pforzheim, 27.06.2023 – Die abtis Gruppe, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, hat sich mit ihrer 15. Microsoft-Spezialisierung an die Spitze der Microsoft-Partner aus Deutschland gesetzt. Unter den 30.000 Mitgliedern des weltweit größten Branchennetzwerks ist die abtis Gruppe mit der jüngsten Auszeichnung für Cloud Security nun der Partner mit den meisten Spezialisierungen über alle Lösungsbereiche hinweg in Deutschland.

Das Portfolio der abtis Gruppe deckt alle wesentlichen Bereiche der Microsoft Cloud ab und bietet eine umfassende Lösung für jede Anforderung im Mittelstand. In allen sechs Lösungsbereichen von Microsoft wurde abtis bereits als Lösungspartner ausgezeichnet – das bedeutet höchstes technisches Leistungsvermögen und umfassende Erfahrung in den Themenfeldern Modern Work, Security, Infrastructure (Azure), Data & AI (Azure), Digital & App Innovation (Azure) sowie Business Applications.

Neben den sechs Lösungspartner-Spezialisierungen verfügt abtis über mittlerweile 15 Spezialisierungen. Jede dieser Spezialisierungen bestätigt tiefgehendes Fachwissen im jeweiligen Technologiebereich. Mit diesen Auszeichnungen demonstriert die abtis Gruppe nicht nur umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden, sondern auch ihr Engagement, stets die besten und sichersten Lösungen anzubieten. Die jüngste Auszeichnung mit der Cloud Security Spezialisierung unterstreicht die Expertise der abtis Gruppe im besonders wichtigen Bereich Cybersecurity und bestätigt, dass das Unternehmen umfassende Sicherheitslösungen für Azure-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen implementieren kann, höchste Sicherheitsstandards gewährleistet und den Schutz der Kundendaten sicherstellt.

Die abtis Gruppe ist einer von lediglich zwei Partnern in Deutschland, der über alle vier Microsoft Security Spezialisierungen verfügt: Cloud Security, Identity and Access Management, Information Protection and Governance sowie Threat Protection.

Darüber hinaus ist abtis Mitglied in der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), einem von Microsoft initiierten Ökosystem, in dem unabhängige Softwareanbieter und Managed Security Service Provider ihre Lösungen und Services integrieren, um Kunden einen noch besseren Schutz gegen die wachsende Cyber-Bedrohungslage zu bieten. Zu den MISA-Mitgliedern gehören die führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen und -services weltweit. Zusätzlich hat abtis seine Sicherheitslösungen durch Microsoft-Spezialisten verifizieren lassen. In diesem Rahmen hat das Unternehmen die strengen Kriterien für Managed Extended Detection and Response (MXDR) erfüllt und gehört zu den wenigen deutschen Unternehmen mit dieser Zertifizierung.

„Mit der aktuellen Cloud Security Spezialisierung und damit insgesamt 15 Microsoft Spezialisierungen unterstreichen wir als abtis Gruppe unsere Führungsrolle in der IT-Sicherheit und Cloud-Implementierung“, erklärt Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis GmbH. „Wir sind sehr stolz auf die Wertschätzung, die uns Microsoft mit diesen Auszeichnungen entgegenbringt und arbeiten weiter mit all unserem Know-how und Engagement daran, mittelständischen Unternehmen die Sicherheit und das Vertrauen zu bieten, das sie benötigen, um ihre Cloud-Strategien erfolgreich und sicher umzusetzen.“

Weitere Informationen zum Microsoft-Lösungsportfolio der abtis Gruppe gibt es hier: https://www.abtis.de/aktuelles/news/abtis-gruppe-als-fuehrender-microsoft-experte-unter-30000-partnern-in-deutschland

Mehr über die abtis als führender IT-Dienstleister für den Mittelstand erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Die abtis Gruppe führt als IT-Dienstleister den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Die Gruppe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung, der Umsetzung und dem Betrieb von Microsoft-Plattformen. Sie betreut bereits mehr als 250.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Die abtis Gruppe ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand und Gewinner des Microsoft Accelerate Innovation Awards 2023. Dabei deckt abtis alle Lösungsbereiche von Microsoft ab: von Modern Work über Security, Business Applications, Infrastructure (Azure), Digital & App Innovation (Azure) bis hin zu Data & AI (Azure).

Die abtis Gruppe bringt ihre mittelständischen Kunden in der modernen Zusammenarbeit im Team, bei der sicheren Nutzung innovativer Künstlicher Intelligenz (KI) sowie bei der Automatisierung und IoT ebenso voran, wie bei der Nutzung zeitgemäßer Business Intelligence sowie effizienten Business Applikationen mit Microsoft Dynamics, der Power Plattform oder individuellen Entwicklungen. Über alle Themen hinweg steht die IT-Sicherheit besonders im Fokus. Neben den Microsoft-Security-Technologien bietet die abtis Gruppe auch vielfältige Managed Security Services für den Mittelstand sowie ein Security Operations Center (SOC) als Service.

Die abtis Holding AG, vertreten durch Ihren Vorstandsvorsitzenden Thorsten Weimann, ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH, die Ceteris AG sowie die abtis Business Solutions GmbH. Rund 250 Expertinnen und Experten für Microsoft-Produkte und -Technologien beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Bremen, Freiburg, Göppingen, Münster und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden der abtis Gruppe gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, DMK Group, dpd, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, die Reederei Jüngerhans, satek, Schleich, testo, Vorwerk, die WKS-Gruppe sowie die Bundesliga-Vereine SC Freiburg, VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg, aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die NordWestbahn und die Stadtwerke Pforzheim. www.abtis.de

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

