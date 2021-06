Abwechslungsreicher Sommerurlaub an der türkischen Riviera

Die türkische Riviera lockt mit warmen Temperaturen, viel Sonne und, ganz nach dem persönlichen Geschmack, mit Entspannung oder Action. Zudem ist die Türkei kein Hochinzidenzgebiet mehr, sodass die Quarantäne nach der Rückkehr entfällt. Das ELA Quality Resort Belek zeigt, wie ein abwechslungsreicher Sommerurlaub nur drei Flugstunden entfernt aussehen kann.

Action oder Entspannung?

Reisende an die türkische Riviera können ganz individuell entscheiden, ob sie sich eher am Strand oder Pool entspannen, oder die abwechslungsreiche Region im Rahmen von spannenden Ausflügen erleben möchten. Entscheidet man sich für letzteres, gibt es eine Reihe an Ausflügen, die von dem Concierge-Team im ELA Quality Resort Belek gerne organisiert werden. Darunter befindet sich unter anderem eine Exkursion zum ewigen Feuer von Chimaira, etwa 80 Kilometer vom Resort entfernt. Dies ist eine Art natürliche Fackel, da die Flammen von Gasemissionen am Leben gehalten werden, die durch Hohlräume in den Felsen steigen. Für alle Action-Fans bietet sich eine Rafting Tour im Köprülü Canyon an, welche die wunderschöne Szenerie mit Abenteuer pur verbindet. Im Resort selbst können Gäste zudem an zahlreichen Aktivitäten wie Yoga-Kurse im großen Park des ELA Quality Resorts teilnehmen und im Outdoor-Fitnessstudio trainieren.

Wer die Zeit eher nutzen möchte, um die Seele baumeln zu lassen, findet die ultimative Entspannung im ELA Quality Resort Belek. Der weitläufige Strand lädt zum Verweilen und Sonnenbaden ein, genauso wie die komplett neugestalteten Strand-Cabanas mit Blick auf das Mittelmeer. Für ein hohes Maß an Privatsphäre eigenen sich wiederum die Lake Houses mit privaten Sonnendecks an einer separaten Pool-Lagune oder die luxuriösen Villen mit Privatpool und eigenem Garten. Im Ab-I-Zen Spa kann man wiederum zwischen einer Vielzahl an wohltuenden Spa-Behandlungen wählen.

Facettenreiche kulinarische Erlebnisse

Das erstklassige All-Inclusive Konzept bietet den Gästen eine Vielzahl kulinarischer Highlights. Ergänzend zum bestehenden Portfolio an Restaurants und Bars, eröffneten kürzlich weitere Locations, die den Gästen eine kulinarische Weltreise ermöglichen. An der Strandpromenade des Resorts gelegen, können sich Gäste auf ein ganztägiges Genusserlebnis im La Sofa freuen. Morgens wird hier ein Gourmet-Frühstück mit Meerblick serviert, im Anschluss gibt es zahlreiche Gerichte für den kleinen Hunger zwischendurch. Zum Sonnenuntergang verwandelt sich das La Sofa dann zu einem südamerikanischen Spezialitätenrestaurant.

Nebenan lockt der neue Galata Beach Club tagsüber mit kalten Drinks und frisch zubereiteten Gerichten. Gegen Abend kommen hier dann vor allem Liebhaber mediterraner Küche auf Ihre Kosten. Von Mezze über frischen Fisch und Meeresfrüchte bis zu einem köstlichen türkischen Dessert – hier schlagen Foodie-Herzen höher.

Sommerfest im ELA Quality Resort Belek

Vom 8. Juli 2021 bis 12. Juli wird im ELA Quality Resort Belek zudem der langerwartete Sommer 2021 mit dem ELA Sommerfest zelebriert. Los geht es am 8. Juli mit dem Auftritt von DJ Burak Yeter im neuem Galata Beach Club. Die folgenden Tage sind voller Live-Auftritte verschiedener Bands, mehrerer Partys und anderen Highlights. Am 12. Juli findet noch ein Konzert der Sängerin Zivert statt.

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

