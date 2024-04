AC Süppmayer GmbH und ThinkOwl Group geben strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von KI-Lösungen bekannt

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Kundenkommunikation durch fortschrittliche KI-Technologien zu revolutionieren und die Produktivität nachhaltig zu steigern

Saarbrücken, 18.04.2024: AC Süppmayer GmbH, ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf die Optimierung von Kundenprozessen durch künstliche Intelligenz spezialisiert hat, gibt heute eine strategische Partnerschaft mit der ThinkOwl Group bekannt. Diese Kooperation wird die Entwicklungsstärken beider Unternehmen in den Bereichen KI und automatisierte Kundenkommunikation vereinen.

Die Partnerschaft ermöglicht es AC Süppmayer, von der jahrzehntelangen Erfahrung der ThinkOwl Group in der KI-basierten Automatisierung der Kundenkommunikation zu profitieren. Gemeinsam werden die Unternehmen innovative Lösungen entwickeln, die die Effizienz und die Effektivität im Kundenmanagement signifikant verbessern sollen.

Rainer Wilmers, Geschäftsführer von AC Süppmayer, äußerte sich zur Partnerschaft: „Wir freuen uns auf die strategische Partnerschaft mit ThinkOwl in der gemeinsamen Entwicklung von KI-Lösungen. ThinkOwl hat eine umfassende Expertise mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Automatisierung der Kundenkommunikation. Wir werden von diesem Erfahrungsvorsprung profitieren.“

Süleyman Arayan, Chairman von ThinkOwl, fügte hinzu: „Mit QNova und Livebuddy hat AC Süppmayer in kurzer Zeit eine großartige Innovationskraft bewiesen. Wir freuen uns, dass sie ihre jahrelange Erfahrung in der Digitalisierung in Kundenprozessen und der KI basierten Analyse von Kontakten zu Customer Insight Analyse, Qualitätssicherung und Agent Live Assist in die Partnerschaft einbringen.“

Über AC Süppmayer

Seit über 25 Jahren unterstützt AC Süppmayer Unternehmen dabei, ihre Kundenservice-Prozesse zu optimieren und die Qualität ihrer Kundeninteraktionen zu verbessern. Mit Produkten wie QNova und Livebuddy hat sich das Unternehmen als Innovationsführer in der Nutzung künstlicher Intelligenz zur Analyse von Kundeninteraktionen, Qualitätssicherung und Agent Live Assist etabliert.

Über ThinkOwl

Die ThinkOwl Group entwickelt seit mehr als 25 Jahren intelligente Kundenservice-Lösungen auf Basis von KI. Namhafte nationale und internationale Kunden vertrauen auf das KI-Portfolio. Heute bündelt das Unternehmen mit OwlForce das gesammelte KI-Wissen der Gruppe. Mit Conversational AI in OwlForce erreicht ThinkOwl die Vollautomatisierung aller Prozesse in Ihrer Kundenkommunikation mit Funktionen wie dem Conversation Chatbot, RPA-Client und vielen weiteren Möglichkeiten.

Kontaktinformationen:

AC Süppmayer GmbH

Rainer Wilmers

Kaiserstr.26a

66111 Saarbrücken

info@qnova.ai

https://www.qnova.ai

thinkowl.com GmbH,

Stollwerckstraße 17-19,

51149 Köln,

service@thinkowl.de

https://www.thinkowl.de

