Academic Work auf der Shortlist der „Awards for Excellence“ von APSCo Deutschland

Nominierung als „Best Creative Brand & Innovation“ im Recruitingbereich

München, 18.Oktober 2022 – Academic Work, Spezialist für die Vermittlung und Rekrutierung von Young Professionals, ist auf der Shortlist in der Kategorie Best Creative Brand & Innovation bei den „Awards for Excellence“ von APSCo Deutschland, einem Branchenverband für Staffing-Unternehmen. Die Gewinner werden am 18. Oktober in Wiesbaden verkündet und ausgezeichnet.

„Dass die Jury uns auf die Shortlist für die Best Creative Brand & Innovation gesetzt hat, freut uns sehr“, sagt Matthias Pflaumbaum, Head of Academy Business bei Academic Work. „Hinter dieser Nominierung steckt die harte Arbeit unseres gesamten Teams, das jeden Tag sein Bestes gibt, unseren Kunden bei der Umschulung und Vermittlung von Quereinsteigenden beste Ergebnisse zu bieten. Neben unserem Wachstum der letzten Jahre und dem Feedback unserer Kunden und Teilnehmenden ist dies ein weiteres Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Mit den „Awards for Excellence“ belohnt der Branchenverband APSCo Deutschland herausragenden Service und hohen Anspruch an Qualität in der Recruitingbranche. Sie werden von einem elfköpfigen Jurorenteam in insgesamt fünf Kategorien vergeben. Der Award als „Best Creative Brand & Innovation“ zeichnet die beste Innovation bei Produkten, Services oder Prozessen im Recruitingbereich aus.

Academic Work vermittelt und rekrutiert Young Professionals, die noch im Studium sind oder am Anfang ihrer Karriere stehen. Das Unternehmen wurde 1998 in Schweden gegründet und hat seitdem über 160.000 Fachkräfte erfolgreich an Klienten vermittelt. In Deutschland hat Academic Work das erste Büro 2008 eröffnet und ist heute in München und Hamburg zu finden. Weitere Standorte sind Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und die Schweiz. Academic Work ist Teil der AW Group und der größte schwedische Personalvermittler im öffentlichen Dienst. Erfahren Sie mehr unter: https://www.academicwork.de

