acamp rom Outdoor Set

Leichtigkeit trifft klare Struktur

Das rom Outdoor Set mit Stapelsessel schafft einen Ort, an dem man gern zusammenkommt. Die Kombination aus luftigen Sitzmöbeln und klar gestalteten Tischen wirkt ruhig und modern und fügt sich leicht in unterschiedliche Außenbereiche ein. Durch ihre stapelbare Bauweise lassen sich die Sessel platzsparend lagern und flexibel einsetzen. Damit eignen sie sich nicht nur für den privaten Außenbereich, sondern auch besonders gut für den Einsatz in Gastronomie. Die Tische der rom Serie greifen die klare Formensprache auf und setzen mit ihrer Oberfläche einen markanten Akzent. Die Tischplatten aus Sicherheitsglas sind mit einer widerstandsfähigen dreidimensionalen Keramikbeschichtung versehen, die ihnen Tiefe und eine hochwertige Ausstrahlung verleiht. Gleichzeitig sind sie pflegeleicht und für den täglichen Einsatz im Freien geeignet. Ob in kompakter Form oder mit großzügiger Tischfläche, das Set rom verbindet Leichtigkeit, Komfort und Funktionalität zu einer stimmigen Lösung für moderne Outdoor Essbereiche.

Format: Stapelsessel + Tisch (verschiedene Größen)Tischgrößen: 90 x 90 cm und 180 x 90 cm Materialien: Aluminiumgestell, TexRope Geflecht, Polyesterkissen, Sicherheitsglas mit Keramikbeschichtung

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