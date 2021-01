Accessoires 2021: Coole Hüte und Mützen für den Mann

Mode-Lust 2021: Die deutschen Hutlieferanten Balke Fashion, Faustmann, Gebeana, Fiebig, Göttmann, Mayser und Wegener bieten wieder neue Inspiration. Denn Kopfbedeckungen sind angesagte Styling-Partner.

Bei den Herren sind beim Hersteller Göttmann modischen Must-haves schlanke, flache Schiebermützen in verschiedenen Designs und Verarbeitungen. Abwechslung bei den winterlichen Baseballcaps sind 2-farbige Truckercaps. In Sachen Hüte liegen für uns eher kleine Hutformen wie Pork Pie oder Diamond in Wollfilz im Trend. Die Farben werden lebendiger: Rottöne sind momentan unverzichtbar in der Mode. Natürliche Farben wie Grün, Oliv, Braun, Beige und Camel, sowie Gewürzfarben wie Curry oder Senf sind wesentliche Farben im Winter´21.

Klassiker wie Ballonmützen, Elbsegler und Melone, modische Pork Pie und alles mit Ohrenklappen sind beim Hersteller Mayser angesagt. Zu den neuen Highlights gehören moderne, kleine Hutformen in funktionalen Qualitäten; schmale, coole Mützen in edlen Karos.

Der spezialisierte Hutfacheinzelhandel ist eine starke Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (GDH), organisiert ist. Rund 60 Prozent der Hutfacheinzelhändler und zahlreiche Lieferanten bündeln Ihre Kompetenzen. Hut-Partner sind: Balke Fashion, Faustmann, Fiebig, Gebeana, Göttmann, Mayser und Wegener. Der Berufsverband vertritt die Interessen der Hutfachhandel nach innen und außen mit Kommunikation, Branchenarbeit und dem Shop-Finder unter: http://hut-mode.de/hutfachgeschaefte2/

