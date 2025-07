achelos zeichnet beste Mathematik-Masterarbeit mit Preisgeld aus

Damit kann man rechnen

Paderborn, 10.07.2025 – Die Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn hat am 4. Juli ihre Absolventinnen und Absolventen feierlich verabschiedet. Im festlichen Rahmen der Veranstaltungen wurden die besten Masterarbeiten ausgezeichnet. Erneut überreichte das Systemhaus für Cybersicherheit und digitale Identitäten achelos als Sponsoring-Partner einen Scheck in Höhe von 500 Euro als Preisgeld. Herr Prof. Dr. Richthammer nahm als Zweitgutachter den Scheck und die Gratulation stellverstretend für den Jahrgangsbesten, Sascha Joachim Holl, im Studiengang Master Mathematik entgegen.

Sie hat Tradition, die jährliche Auszeichnung der besten Mathematik-Masterarbeit an der Universität Paderborn durch achelos. Philip Asmuth, Development Team Lead bei achelos, erhielt als Absolvent just diesen Preis im Jahr 2019 und achelos-Geschäftsführer Thomas Freitag schloss an der Fakultät sein Studium im Bereich Elektrotechnik ab.

„Wir gratulieren Sascha Joachim Holl zu seiner hervorragenden Leistung – es ist uns ein Anliegen, junge Talente zu fördern und zu würdigen. Deswegen sind wir schon seit vielen Jahren Sponsoring-Partner der Universität Paderborn,“ sagt Freitag.

Philip Asmuth gratulierte Sascha Joachim Holl, der aus beruflichen Gründen nicht vor Ort sein konnte, zu seiner Masterarbeit mit dem Titel „Markov chain Monte Carlo algorithms driven by regeneration-enriched dynamics“ und überreichte den Scheck über 500 Euro stellvertretend an Herrn Prof. Dr. Richthammer. Ein weiterer Höhepunkt des Abends neben der Preisverleihung für herausragende Studienleistungen war der Festvortrag, der in diesem Jahr von Professor Sir John Aston, University of Cambridge, gehalten wurde.

achelos verfolgt die Aktivitäten der Universität Paderborn und hier vor allem den Studiengang Mathematik mit Interesse. Werden doch gerade hier jene Fähigkeiten geschult, die auch für die IT-Sicherheit relevant sind; schließlich basiert moderne Verschlüsselung auf Rechenoperationen. Genau hier liegt die Expertise von achelos. „Unser Haus hat eine moderne Organisationsstruktur, eine kollegiale Führung und flachen Hierarchien. Wir setzen uns für ein offenes und faires Miteinander ein – nur so ist Agilität möglich,“ so Freitag weiter. Damit positioniert sich achelos nicht zuletzt für Studierende und Absolventen als attraktiver Arbeitgeber.

Die achelos GmbH ist ein Systemhaus für Cybersicherheit und digitales Identitätsmanagement, gegründet im Jahr 2008 in Paderborn. Das herstellerunabhängige Unternehmen erarbeitet robuste Lösungen und bietet Servicepakete in verschiedenen Ausbaustufen für sichere Produkte und Anwendungen. Für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Öffentlicher Sektor, Digitale Zahlung und Telekommunikation setzt achelos Sicherheitsstandards in lauffähige Lösungen bis zur Compliance um. Sie alle profitieren von diesem ganzheitlichen Ansatz – von Beratung über Konzeption, Softwareentwicklung bis hin zu Zertifizierung und sicherem Betrieb. achelos ist nach ISO 9001, ISO 27001 und Common Criteria zertifiziert und verfügt über ein namhaftes Partnernetzwerk.

Firmenkontakt

achelos GmbH

Bianca Dören

Vattmannstraße 1

33100 Paderborn

+49 160/97940554



http://www.achelos.de

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & Co. KG

Ann Pohns

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (0) 40 840 55 92-12



http://www.wordfinderpr.com

Bildquelle: Universität Paderborn