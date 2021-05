ACHEMA Pulse bringt das “Who is who” der Prozessindustrie auf die virtuelle Bühne

Sich über eine neue Pumpe informieren? Mit CEOs aus aller Welt virtuell über die Wasserstoffwirtschaft diskutieren? Oder einen Forschungsvortrag über die Simulation von Fluiden hören? All das und noch viel mehr bietet die ACHEMA Pulse mit ihrem Live-Programm am 15. und 16. Juni 2021.

Von den ganz großen Fragen der Branche bis zur Produktvorstellung und zum wissenschaftlichen Vortrag reicht die Bandbreite der Angebote. Schon jetzt finden Interessenten auf der Webseite eine Fundgrube an Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops und sie wird täglich um aktuelle Themen ergänzt. Damit die Teilnehmer stets die Übersicht behalten, ist das Programm in verschiedene Stränge gegliedert:

Die drei Live-Bühnen, die an den beiden Tagen aus Frankfurt übertragen werden, bieten übergreifenden Trends und Innovationen Raum. Die Reihe der Vorstandsmitglieder von Branchenführern, die in Interviews und Podiumsrunden zu aktuellen Fragen aus Chemie, Anlagenbau, Labor und pharmazeutischer Produktion Stellung nehmen, umfasst unter anderem Jürgen Nowicki (Linde), Martin Vollmer (Clariant), Klaus Schäfer (Covestro), Melanie Maas-Brunner (BASF), Eckard Eberle (Siemens Process Automation), Jörg Pieper (Romaco) und Andreas Widl (Samson). Highlight-Sessions zu Wasserstoff, Künstlicher Intelligenz, Chemischem Recycling und zu biologischen Produktionssystemen spannen den Bogen von der Vision zur Praxis. Das “Labor der Zukunft” präsentiert Anwendungsbeispiele live von der Bühne in Frankfurt, und auch zum Thema “5G” wird es eine Live-Demonstration geben. Die Erfahrungen beim Aufbau der Impfstoffproduktion im letzten Jahr sowie Modularisierung, Datensicherheit und internationale Nachhaltigkeitsinitiativen der chemischen Industrie werden beleuchtet. Dazu kommen das Finale der ACHEMA Innovation Challenge und die Pitches der ACHEMA-Gründerpreis-Finalisten sowie zahlreiche weitere Programmpunkte, die die Welt der Prozessindustrie aus allen Perspektiven beleuchten.

Der Kongress mit fast 100 Stunden Programm legt den Fokus auf die anwendungsorientierte Forschung. Er stellt alle Aspekte des Anlagenbaus, der Verfahrens- und Reaktionstechnik und viele weitere Themen ins Licht aktueller Forschungsergebnisse. Wissenschaftler und Anwender diskutieren, welche Lösungen gebraucht werden, was technisch möglich ist und welche großen Themen die Prozessindustrie in Zukunft bewegen werden.

In den Exhibitor Channels erfahren Interessenten mehr über die Angebote der über 870 Aussteller, die sich an der ACHEMA Pulse beteiligen. Sie decken die gesamte Breite der Technologien ab, die für die Chemie-, Pharma- oder Lebensmittelindustrie relevant sind. Die Exklusiv-Partner der ACHEMA Pulse wie Ekato, Emerson, Excellence United, GEA, OPC Foundation, Romaco und Siemens stellen auf ihren eigenen Premium-Kanälen darüber hinaus ein eigenes umfangreiches und hochkarätiges Programm zu ihren Produkten und Services vor.

Und in den Workshop-Kanälen kann sich eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern exklusiv mit Technologie- und Lösungsanbietern vertieft austauschen. Diese Angebote ergänzen damit optimal die Profile und Informationen der Aussteller, die bereits ab dem 31. Mai auf der Plattform zugänglich sind.

Die ACHEMA Pulse reizt die Möglichkeiten einer virtuellen Plattform aus, in dem sie Raum für vielfältigste Formate und Themen bietet und diese gleichzeitig übersichtlich darstellt und einfach zugänglich macht – ohne Zeitverluste durch Raumwechsel und mit der Möglichkeit, Vortragende und Experten einfach zu kontaktieren. Der interaktive Terminkalender bietet zahlreiche Such- und Filtermöglichkeiten, um sich wichtige Termine vorzumerken. Wer trotz aller Planung nicht alle Veranstaltungen live verfolgen kann, dem stehen die Aufzeichnungen im Nachgang bis Ende Juni weiterhin zur Verfügung.

Das vollständige Programm der ACHEMA-Pulse ist mit einem Premium+-Ticket zugänglich, das bis zum 31. Mai 2021 zum Frühbuchertarif erhältlich ist.

