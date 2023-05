Achim Mette veröffentlicht „Führen heißt Mensch sein“

Eine praktische Betrachtung alltäglicher Herausforderungen in der Personalführung; mit Lösungsvorschlägen und Fragen zur eigenen Rollen-Reflexion.

Egoismus & toxisches Verhalten sind leider weit verbreitet und gehören noch immer nicht der Vergangenheit an. Mitarbeiter kündigen meist keinen Job, sondern dem eigenen Vorgesetzten.

In 19, jeweils abgeschlossenen, Wertpapieren wird aufgezeigt, wie moderne Führung / Orientierung gelebt werden sollte. Selbstreflektierte Leser finden in den Ausführungen Unterstützung zur Weiterentwicklung eigener Fähigkeiten. Durch gezielte Fragen kann der Leser im Buch Ideen sammeln, sowie weitere notwendige Schritte planen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://fhms.achimmette.de

Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich Coaching.

