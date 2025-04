Acht Auszeichnungen für die ARAG beim Deutschen Versicherungs-Award 2025

Beim Deutschen Versicherungs-Award 2025 sichert sich der ARAG Konzern erneut zahlreiche Spitzenplätze: Die ARAG Krankenversicherung verteidigt ihren Platz als „Gesamtsieger PKV-Voll“ und positioniert sich auch in vier Unterkategorien an der Spitze. Wie im Vorjahr ist die ARAG SE „Sieger Gewerbliche Rechtsschutz“. Verliehen wird der Award von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ).

Fünf Auszeichnungen erhielt die ARAG Krankenversicherung beim Deutschen Versicherungs-Award 2025: erneut als Gesamtsieger in der privaten Krankenvollversicherung, erneut als „Sieger PKV für Beamte“, als „Sieger PKV-Komfortschutz“ sowie als einer der Top-3-Anbieter im Bereich „PKV-Premiumschutz“ und „Zusatz Zahn“. „Allein die Tatsache, dass die ARAG Krankenversicherung mit so vielen Awards ausgezeichnet wurde, unterstreicht einmal mehr, dass wir Kunden und Verbrauchern eine moderne und leistungsstarke Produktpalette bieten. Besonders stolz sind wir, dass wir unsere Spitzenplätze in den für uns strategisch wichtigen Bereichen Vollversicherung und Beihilfetarife verteidigen konnten“, betont Dr. Roland Schäfer, Vorstandssprecher der ARAG Krankenversicherungs-AG. Die ARAG SE verteidigt hingegen ihren Spitzenplatz in der Kategorie Gewerbeversicherung als „Sieger Gewerbliche Rechtsschutz“. „Das ist ein starkes Zeichen, dass wir als weltweit größter Rechtsschutzversicherer unsere Märkte maßgeblich mitgestalten“, betont Dr. Matthias Maslaton, Vorstand für Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE.

Durchgeführt wird der Deutsche Versicherungs-Award von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). In Form und Umfang ist er einer der größten Versicherungstests im deutschen Markt. Basis sind umfassende Leistungsbewertungen, die um Preis- und Service-Bewertungen ergänzt werden. Die zusammengeführten Ergebnisse zeigen, wer den besten Mix aus Leistungen, Prämien und Service bietet. Je Kategorie werden stets die drei besten Anbieter ausgezeichnet.

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 20 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 2,4 Milliarden Euro.

ARAG SE ARAG Platz 1 40472 Düsseldorf Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender

Vorstand Dr. Renko Dirksen (Sprecher) Dr. Matthias Maslaton Wolfgang Mathmann Dr. Shiva Meyer Hanno Petersen Dr. Joerg Schwarze

Sitz und Registergericht Düsseldorf HRB 66846 USt-ID-Nr.: DE 119 355 995

