ACMP 6.10: Update Management und Compliance-Unterstützung auf höchstem Niveau

Aagon erweitert seine UEM-Lösung um automatisierte Datenlöschung, intelligentes Update Management und selektiven Intune-Import

Soest, 2. Juli 2026: Das Soester Softwarehaus Aagon veröffentlicht mit ACMP 6.10 die neueste Version seiner UEM-Lösung und setzt damit erneut Maßstäbe in den Bereichen IT-Sicherheit, Usability und Automatisierung. Das Release adressiert aktuelle regulatorische Anforderungen und Kundenbedürfnisse gleichermaßen und bietet zahlreiche Verbesserungen für die effiziente Verwaltung moderner IT-Infrastrukturen.

Im Fokus von ACMP 6.10 steht die konsequente Weiterentwicklung zentraler Funktionen sowie die Integration neuer Features, die Unternehmen bei der Einhaltung von Compliance-Vorgaben und der Optimierung ihrer IT-Prozesse unterstützen.

Sichere Datenlöschung als Antwort auf steigende Compliance-Anforderungen

Ein zentrales Highlight der neuen Version ist die integrierte, automatisierte Lösung zur sicheren Datenlöschung für Endgeräte. Hintergrund sind verschärfte gesetzliche Vorgaben wie der EU Cyber Resilience Act, ISO 27001 oder die NIS-2-Richtlinie, die Unternehmen dazu verpflichten, sensible Daten beim Austausch oder der Entsorgung von IT-Geräten vollständig und unwiederbringlich zu löschen.

ACMP 6.10 bietet hierfür eine boot-fähige Löschlösung, die den gesamten Prozess automatisiert und potenzielle Fehlerquellen eliminiert. Unternehmen können so sicherstellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden, und gleichzeitig ist ein Höchstmaß an Datensicherheit gewährleistet.

Windows Update Management (WUM) sorgt für mehr Kontrolle und Transparenz

Mit ACMP 6.10 erhält auch das bisher als CAWUM bekannte Modul – nun Windows Update Management (WUM) – umfassende Neuerungen. Ziel ist es, Update-Prozesse noch flexibler, transparenter und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

– Direkte Bereitstellung von Update-Collections im Kiosk, so dass Anwender Updates selbstständig installieren können

– Flexible Neustartsteuerung, inklusive mehrfach verschiebbarem Neustartdialog

– Erweiterte Filter- und Freigabeprozesse, die eine präzise Steuerung von Updates ermöglichen

– Optimierte Synchronisationsprofile, die Updates automatisch und ohne manuellen Anpassungsaufwand aktuell halten

– Zusätzliche Analyse- und Reporting-Funktionen, die eine tiefere Auswertung von Update-Status und Fehlerursachen erlauben

Darüber hinaus sorgen neue Logging- und Monitoring-Funktionen für eine deutlich bessere Nachvollziehbarkeit von Update-Prozessen. Auch das Troubleshooting wurde sowohl auf Client- als auch auf Server-Seite erweitert und ermöglicht eine schnellere Identifikation und Behebung von Problemen.

Optimierte Intune-Integration durch selektiven Import

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung des ACMP Intune Managements. Mit ACMP 6.10 wird erstmals ein selektiver Import von Clients, Benutzern, Gruppen und Anwendungen ermöglicht. Während bislang sämtliche Objekte automatisch übernommen wurden, können IT-Verantwortliche nun gezielt festlegen, welche Daten in die ACMP Konsole integriert werden sollen. Dies sorgt insbesondere in großen oder hybriden Umgebungen für deutlich mehr Übersichtlichkeit und reduziert die Komplexität bei der Geräteverwaltung erheblich.

Verbesserte Usability für effizientere IT-Prozesse

Neben funktionalen Erweiterungen legt Aagon großen Wert auf eine optimierte Benutzerführung. Zahlreiche UI- und UX-Verbesserungen erleichtern die tägliche Arbeit von Administratoren und tragen dazu bei, Routineaufgaben weiter zu automatisieren. Dazu gehören:

– Konfigurierbare Neustartdialoge

– Erweiterte Filtermöglichkeiten in verschiedenen Modulen

– Verbesserte Darstellung und Differenzierung des Client-Status

– Vereinfachte Verwaltung durch intelligentere Automatisierungs- und Synchronisationsmechanismen

Zukunftsorientiertes Client Management

Mit Version 6.10 setzt Aagon konsequent auf eine Kombination aus Sicherheit, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit. Die neuen Funktionen unterstützen Unternehmen nicht nur bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, sondern tragen auch dazu bei, IT-Prozesse effizienter und transparenter zu gestalten.

ACMP 6.10 steht ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen zur aktuellen Version liefert die Feature Tour.

Über Aagon

Die Aagon GmbH wurde 1992 gegründet und hat ihren Sitz in Soest in Nordrhein-Westfalen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 130 Mitarbeitende und betreut mehr als 2.800 Kunden und Partner aus über 20 Branchen in der gesamten D-A-CH-Region. Seit über 30 Jahren entwickelt und vertreibt Aagon die Unified-Endpoint-Management-Lösung ACMP. Die modulare Software deckt unter anderem Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Patch Management, Schwachstellenmanagement, Asset Management, Defender Management und Helpdesk ab. ACMP unterstützt IT-Abteilungen dabei, Routineaufgaben zu automatisieren und nachhaltig Kosten zu sparen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

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Bildquelle: Aagon GmbH