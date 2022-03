Acquisition der Kodak Alaris Serviceverträge durch Dyanix

Dyanix, ein führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, Dokumentenerfassung und Informationsmanagement, gibt die Übernahme der Service Business Verträge von Kodak Alaris in Österreich bekannt. Dyanix wird zum Kodak Alaris Authorized Service Provider (ASP) für den österreichischen Markt ernannt und wurde von Kodak Alaris zertifiziert. Ab dem 10. März 2022 wird Dyanix alle Kunden mit einem Kodak Alaris Service Business Vertrag betreuen.

Dyanix verfügt über eine bestehende Servicestruktur, Know-how und ein solides Netzwerk in Österreich sowie über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für Hard- und Software im Bereich der Dokumentenerfassung und des Informationsmanagements. Im Jahr 2021 hat Dyanix bereits die Serviceaktivitäten von Kodak Alaris in Spanien, Belgien und den Niederlanden übernommen.

Die Tatsache, dass die derzeitigen Kodak Alaris Service-Mitarbeiter zu Dyanix wechseln werden, gewährleistet Kontinuität und ein hohes Serviceniveau für die österreichischen Kodak Alaris Kunden. Während der Übergangsphase wird das Kodak Alaris Technical Services Team den gewohnten umfassenden Support bieten, während die Dyanix Servicetechniker hinsichtlich aller neuen Kodak Alaris Lösungen und Servicefunktionen geschult werden.

„Die Übernahme der Serviceverträge von Kodak Alaris bringt uns einen weiteren Schritt weiter, unsere Position als Nr. 1 im Informationsmanagement-Markt in Österreich zu etablieren und auszubauen“, sagt Peter de Boer, Chief Executive Officer von Dyanix. „Mit unserem erweiterten Serviceteam freuen wir uns darauf, unseren Kunden den besten Service für Kodak Alaris Scanner-Produkte zu bieten. Unsere Techniker sind zertifiziert und gut geschult.“

Über Dyanix

Dyanix ist ein führender Lösungsanbieter auf dem Gebiet der digitalen Transformation.

Als Experte mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Scannen und Digitalisieren bietet das Unternehmen seinen Kunden die besten und führenden Hardware- und Softwarelösungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen innovative Lösungen zur Steigerung der Produktivität, der Unternehmensprozesse, der Möglichkeiten in der Analyse und der Datensicherung im Angebot. Zudem verfügt Dyanix über ein umfangreiches Angebot an Service-Dienstleistungen, um Partner auf vielen Ebenen zu unterstützen. Das Unternehmen strebt nachhaltige Beziehungen zu seinen Partnern an; es ist ein Bindeglied für

Hersteller und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten für seine Reseller und Endkunden.

Kontakt

Dyanix

Annlies Dekker

Duwboot 15

3991 CD Houten

+31 1 07 98 05 93

press@dyanix.com

http://www.dyanix.com

