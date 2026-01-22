adesso erweitert Planon Partner-Netzwerk

~ Starkes Bündnis für durchgängige Digitalisierungsstrategien im Gebäudemanagement ~

Frankfurt – 22. Januar 2026 – Planon, der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit adesso unterzeichnet, dem größten IT-Dienstleister aus Deutschland. Im Rahmen der Partnerschaft wird adesso Planon als Systemintegrator bei der Vermarktung und Implementierung der Integrated Workplace Management Solution (IWMS) von Planon unterstützen und mit den gemeinsamen Kunden die Weichen für die nachhaltige Digitalisierung des Immobilien- und Facility Managements stellen.

Als einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und zertifizierter SAP Gold Partner verfügt adesso über langjährige Erfahrung in der SAP-Beratung und SAP-Implementierung. Mit seinem tiefen Verständnis für Prozesse und Technologien ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um das marktführende IWMS von Planon nahtlos in bestehende SAP-Landschaften einzubinden und Kunden bei der Digitalisierung ihrer Betriebs-, Immobilien- und Arbeitsplatzprozesse zu unterstützen.

„Mit adesso haben wir einen Partner auf Augenhöhe gefunden, der unsere Vision einer vernetzten, nachhaltigen und datengetriebenen Gebäudebewirtschaftung teilt und darüber hinaus profundes SAP-Know-how mitbringt“, erklärt Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon. „Gemeinsam können wir Kunden jeder Größe und jeder Branche bei der technischen Umsetzung komplexer Integrationsszenarien unterstützen und so die digitale Transformation ihrer Immobilienprozesse weiter vorantreiben.“

„Als weltweiter Marktführer im Bereich intelligentes Gebäudemanagement ist Planon die erste Wahl für alle SAP-Anwender, die das Facility- und Real Estate-Management eng in ihre bestehende ERP-Umgebung integrieren möchten“, erklärt Thomas Mohrbacher, Team Lead Manager bei der adesso business consulting AG. „Gemeinsam schlagen wir die Brücke zwischen operativer Gebäudeverwaltung und strategischen Geschäftsprozessen und sorgen so für mehr Effizienz, mehr Transparenz und mehr Nachhaltigkeit im Facility Management.“

Die Kooperation ist ein Kernbestandteil der strategischen Wachstumsinitiativen beider Unternehmen, um die Digitalisierung im Gebäudemanagement weiter zu beschleunigen. Planon und adesso planen, in den kommenden Monaten erste gemeinsame Projekte im deutschsprachigen Raum umzusetzen.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über adesso

adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: einem umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Mit passgenauen IT-Lösungen stärkt adesso die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen in den Zielbranchen Versicherungen/Rückversicherungen, Banken und Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen und Life Sciences, Energieversorgung, Öffentliche Verwaltung, Automotive und Fertigungsindustrie, Handel, Verkehrsbetriebe, Medien und Entertainment, Lotterie sowie Sport.

adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell in der adesso Group über 11.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen/FTE), was mehr als 11.800 Mitarbeitenden nach Köpfen entspricht. Die Aktie von adesso ist im Prime Standard/SDAX notiert. Zu den Kunden von adesso in Deutschland zählen unter anderem: Commerzbank, BayernLB, Münchener Rück, Provinzial, Bitmarck, amedes, RWE, E.ON, Mercedes-Benz, thyssenkrupp, Bosch, Otto, Markant, Borussia Dortmund, die Deutsche Fußball Liga, die Westdeutsche Lotterie, die Bundesbank, das Beschaffungsamt des BMI und das Bundesministerium der Finanzen. Dazu kommen zahlreiche internationale Kunden, darunter Swisscom, AXA Schweiz, Alpitour, die Österreichische Fußball-Bundesliga und die Schweizer Bundesbahn.

Weitere Informationen unter https://www.adesso.de/

Firmenkontakt

Planon GmbH

Birgit Groth

Wilhelm-Leuschner-Straße 79

60329 Frankfurt am Main

+49 69 24450390



https://planonsoftware.com/de/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.