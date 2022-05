Adjust präsentiert mit CTV AdVision die erste umfassende Measurement-Lösung für Connected TV Apps

CTV-to-Mobile App-Installationen verzeichneten laut Daten von Adjust im April weltweit 184 % mehr Installationen im Vergleich zum Dezember 2021 – mit Adjust können Marketer jetzt die „Assisting Power“ von CTV analysieren

Berlin, 12. Mai 2022 – Adjust, die globale Mobile Marketing Analytics Plattform, stellt CTV AdVision vor, die branchenweit erste umfassende Lösung für das Messen von Connected TV Ads. Daten von Adjust zeigen einen Aufwärtstrend bei Installationen von Mobile- und CTV-Apps aus CTV-Werbekampagnen. Im April erfasste Adjust weltweit 184 % mehr Installationen von Mobile-Apps aus CTV-Werbung im Vergleich zum Dezember 2021. Auch die Installationen von CTV-Apps, die sich auf CTV-Werbekampagnen zurückführen lassen, legten im April gegenüber Februar um 150 % zu.

Einem neuen Bericht des Interactive Advertising Bureau (IAB) zufolge werden die Werbeausgaben für CTV allein in den USA in diesem Jahr voraussichtlich 21 Milliarden Dollar übersteigen. Marketer integrieren diesen wachsenden Werbekanal immer häufiger in ihre Marketingstrategie, haben aber oft mit Problemen bei der Erfolgsmessung ihrer Kampagnen zu kämpfen. Insbesondere die Fragmentierung, Komplexität und Kosten der Erfolgsmessung halten Marketer davon ab, die Vorteile von CTV-Werbung zu nutzen, um über diesen Kanal ein großes, interessiertes Publikum zu erreichen. Tatsächlich zeigt dieselbe IAB-Umfrage, dass nur 18 % der gesamten Werbeausgaben für Video (einschließlich CTV, Social Media, Short-Form-Video und dem traditionellen linearen Fernsehen) derzeit für CTV-Kampagnen eingesetzt werden.

„Marketer tun sich schwer damit, CTV in einen starken Performance-Kanal zu verwandeln, weil sie bisher kaum Zugriff auf die dafür nötigen Daten hatten“, sagt Dr. Gijsbert Pols, Director Connected TV & New Channels bei Adjust. „Das Besondere an CTV AdVision ist, dass es Marken jeder Größe die Möglichkeit bietet, den Effekt von CTV-Ads zu analysieren und so aufzuzeigen, in welchem Umfang CTV anderen Kanälen hilft, Nutzer zu konvertieren und insgesamt den ROI zu verbessern.“

Mehr Einblick in CTV-Performance als je zuvor

CTV AdVision kombiniert die marktführenden Lösungen von Adjust zur Messung von Connected-TV-Kampagnen – CTV to Mobile und CTV to CTV – mit einem speziellen CTV-Dashboard in Datascape. Dort können Marketer anhand von Metriken und KPIs wie Installationen, Umsatz und ROI die Performance ihrer CTV-Kampagnen und deren Auswirkungen ihre Apps auf einen Blick erkennen. Zusätzlich erhalten sie mit dem Datascape Overview Dashboard und dem Report Building Tool einen ganzheitlichen Überblick über ihre Strategien zur Nutzergewinnung und -bindung, um die CTV-Performance im Zusammenspiel mit anderen Kanälen zu erfassen.

CTV AdVision von Adjust bietet unter anderem:

– Messung der Wirkung von CTV-Kampagnen auf mobile Apps

– Analyse der Wechselwirkungen von CTV-Kampagnen auf andere Kampagnen, wie z.B. Search und Social, einschließlich Darstellung der Präsenz von CTV innerhalb der Customer Journey

– Messung der Wirkung von Werbekampagnen für Apps, die auf CTV-Geräten laufen

– Erstellung und Tracking von für CTV optimierten QR-Codes im Dashboard

– Anpassung von Attributions-Modellen an die spezifischen Anforderungen von CTV

„CTV gewinnt immer mehr Bedeutung als Werbekanal“, sagt Federico Hernandez, Head of Sales DACH und Nordics bei Adjust. „Das bedeutet, dass immer mehr Marketer den ROI ihrer CTV-Kampagnen nachweisen wollen. Wir haben CTV AdVision entwickelt, um Marketern und Werbetreibenden eine einheitliche Attributionsmethode mit zuverlässigen Daten und Visualisierungen der CTV-Performance an die Hand zu geben, die ihnen eine konsistente und unabhängige Messung des Erfolgs ihrer Kampagnen ermöglicht.“

Marketer profitieren außerdem davon, dass Adjust über bestehende Partnerintegrationen mit den größten Akteuren im CTV-Ökosystem verfügt. Dazu gehören neben führenden Plattformanbietern wie Samsung auch Intermediäre wie The Trade Desk und tvScientific. Kunden aus verschiedenen Branchen nutzen bereits CTV AdVision und konnten mithilfe der Lösung unterschiedliche Herausforderungen bei der erfolgreichen Umsetzung und Messung von Werbung auf CTV meistern. Unter anderem auch PeopleFun und Plarium aus dem Gaming Bereich.

„Mithilfe von Adjusts CTV AdVision kann unser Growth-Team die Marketingstrategie von PeopleFun für den Kanal Connected TV ganzheitlich im Kontext unserer digitalen Marketingmaßnahmen erfassen“, sagt Carol Miu, CEO von PeopleFun. „Wir können uns bei der Bewerbung unseres erfolgreichen Puzzlespiel Wordscapes auf CTV jetzt auf Measurement aus einer Hand von Adjust verlassen. Vorher mussten wir die verschiedenen Measurement-Lösungen der einzelnen CTV-Anbieter selbst zusammenführen.“

Mehr Informationen zu CTV AdVision von Adjust stehen hier zur Verfügung.

Wachstumsorientierte Marketer auf der ganzen Welt vertrauen auf die Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust. Die Lösungen von Adjust reichen von Measurement und Kampagnenoptimierung bis hin zu Datenschutz. Tausende von Apps profitieren bereits von Adjusts integrierten Analysen, Automatisierung und weltweit verfügbarem Kundenservice.

2021 wurde Adjust von Applovin (Nasdaq: APP) übernommen. Der führende Anbieter von Marketingsoftware unterstützt Entwickler mit leistungsstarken, integrierten Lösungen zur Skalierung ihrer Mobile Apps. Mehr Informationen zu Adjust finden Sie auf www.adjust.com

