ADN forciert Ausbau des DELL-Geschäfts und setzt auf strategische Weiterentwicklung

ADN Distribution GmbH baut ihr Engagement im Bereich DELL Technologies konsequent aus und setzt dabei verstärkt auf strategische Partnerschaften, individuelle Beratungsangebote und die gezielte Unterstützung der Partner im Mittelstand. Im Fokus steht die Weiterentwicklung des DELL-Portfolios sowie die enge Verzahnung mit aktuellen KI-Initiativen.

„Die Nachfrage nach leistungsfähigen IT-Infrastrukturen, insbesondere für KI-Anwendungen, wächst rasant. Mit unserem konsequenten Ausbau des DELL-Geschäfts stellen wir sicher, dass unsere Partner und Kunden optimal auf die Herausforderungen der digitalen Transformation vorbereitet sind“, betont Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN Distribution GmbH. „Wir investieren gezielt in Know-how, persönliche Betreuung und innovative Services, um den Mehrwert für unsere Partner weiter zu steigern.“

Um die strategische Entwicklung des DELL-Geschäfts weiter voranzutreiben, verstärkt ADN das Team mit erfahrenen Channel-Experten, die ihre umfassende Expertise in den Bereichen Beratung, Vertrieb und technischer Support einbringen. Mit Ronny Pilgram, Thomas Kroll und Christof Sokolowski holt ADN drei exzellente Fachmänner, die das DELL-Beratungs- und Hardwaregeschäft so gut beherrschen wie kaum jemand anderes. Die drei ehemaligen Siewert & Kau DELL-Experten werden das DELL-Geschäft bei ADN noch einmal entscheidend ausbauen und zudem eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der KI-Strategie spielen.

„Unsere Partner profitieren von einer intensiven Betreuung, einem starken Netzwerk und maßgeschneiderten Zertifizierungsangeboten. Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum im DELL-Segment“, ist sich Hermann Ramacher sicher.

Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung mittelständischer Unternehmen auf das bevorstehende Ende des Windows 10-Supports im Oktober 2025. Als einer der größten Microsoft-Distributoren sieht sich ADN in der Verantwortung, Partner und Kunden beim Umstieg auf Windows 11 zu begleiten und dabei die passenden DELL-Lösungen bereitzustellen.

Ronny Pilgram, neuer Partner Account Manager DELL Technologies & Teamlead bei ADN, unterstreicht: „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern innovative und zukunftssichere Lösungen zu entwickeln. Die enge Zusammenarbeit mit DELL und die kontinuierliche Erweiterung unseres Serviceportfolios bei ADN sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren.“

Mit dem personellen und strategischen Ausbau möchte ADN seine Ambitionen als strategischer Value Added Distributor für DELL Technologies im deutschsprachigen Raum unter Beweis stellen.

ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 6.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC und Modern Workplace. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Die vielen Auszeichnungen durch Hersteller, Fachmagazine und Partner bürgen für die seit 1994 währende vertrauensvolle Verbundenheit von ADN zum Channel. 2024 lag der Unternehmensumsatz bei über 850 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

