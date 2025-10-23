Adrenalin garantiert beim beliebten Halloween-Riding am Weissenhäuser Strand

23. Oktober 2025 – Am Freitag, 31. Oktober 2025, ist es endlich wieder so weit: Das jährliche Halloween-Riding findet im Waterpark im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. „Unsere Gäste freuen sich schon seit Monaten auf dieses Highlight am Wasserskilift. Wie jedes Jahr wird das ein gruseliger Nervenkitzel für Groß und Klein mit tollen Kostümen und guter Musik mit unserem DJ. Kostümierte Fahrer zahlen nur den halben Fahrpreis. Dieser actionreiche Tag auf dem Wasser ist sowohl für Anfänger als auch für Fahrprofis geeignet und macht allen einen Heidenspaß“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Das Halloween-Riding beginnt um 12 Uhr am Wasserskilift im Waterpark und dauert bis 17 Uhr. Schon ab Dienstag, 28. Oktober, startet das Halloween-Programm im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand: Moonlight-Bowling im Heimspiel und Grusellaternen basteln im KidzClub. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch in der Glühkate, einen Grusel-Fotopoint auf dem Dorfplatz und am Abend eine Fackelwanderung. Am 29. Oktober findet das Kürbisschnitzen statt und abends gibt es auf dem Dorfplatz eine Halloween-Party mit gruseliger Kinderdisco, Hexenhut-Ringwerfen und einer spannenden Jagd nach der schwarzen Katze. Am Donnerstag, 30. Oktober, starten die kleinen Gäste abends im KidzClub mit der Gruseltour, es gibt einen Wurst- und Getränkestand sowie Stockbrot und Marshmallows, beides im Sport- und Spielepark. Am Freitag, 31. Oktober, können Kinder Gruseltaschen bemalen und alle haben Spaß beim Halloween-Riding im Waterpark. Dazu ist der ganze Park stimmungsvoll mit Kürbissen und schauriger Deko geschmückt. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand