Adriana Lehr verstärkt Geschäftsführung von Minol

Seit 1. Juli 2025 ist Adriana Lehr Mitglied der Geschäftsführung von Minol. Ihr Fokus: Die digitale Transformation des Messdienstleisters weiter vorantreiben.

Nach knapp sechs Jahren in Japan kehrt Adriana Lehr (46) in ihre Wahlheimat, die Region Stuttgart, zurück. Seit 1. Juli verstärkt sie dort die Geschäftsführung der Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG und ergänzt das Führungsteam um Alexander Lehmann und Ralf Görner. Lehr bringt die Erfahrung und das Know-how aus einer 25-jährigen internationalen Karriere im Automotive- und Beratungssektor mit. Sie steuerte unter anderem bei Daimler Truck Asia die digitale Transformation und war bei Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation für Data Analytics sowie datengetriebene Strategieansätze in der Region Asien-Pazifik verantwortlich. Zu ihrem Geschäftsführungsbereich bei Minol zählen Informationstechnologie (IT), Prozesse, Abrechnung und digitale Transformation. „Frau Lehr verfügt über umfassende Expertise in den Ressorts Strategie, Finanzen, Organisationsentwicklung und IT – und das auf internationalem Niveau. Dadurch bringt sie die besten Voraussetzungen mit, um unsere ambitionierte Digitalisierungsstrategie und unser internationales Wachstum voranzutreiben. Wir freuen uns auf die frischen Impulse, die sie zu Minol mitbringen wird“, erklärt Alexander Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Minol.

Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft

Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit bestimmen die Wohnungswirtschaft heute maßgeblich. Damit einher gehen gesetzliche Regularien wie die novellierte Heizkostenverordnung (HKVO) oder das Gebäudeenergiegesetz (GEG). „In der Wohnungswirtschaft und in verbundenen Themenfeldern wie Elektromobilität oder erneuerbare Energie steckt heute viel Dynamik. Ich freue mich darauf, bei Minol die Energiewende aktiv mitzugestalten“, so Adriana Lehr.

Bei Minol findet Lehr ein innovatives Umfeld vor. In diesem Jahr wurde das Unternehmen zum fünften Mal in Folge vom Nachrichtennetzwerk „Welt“ zum innovativsten Energiedienstleister gekürt. Mit Lösungen zur Digitalisierung von Immobilien, Angeboten in den Bereichen Elektromobilität, Energiemanagement und Smart-Building-Systemen hat sich Minol längst vom Mess- und Abrechnungsdienstleister hin zum Allrounder für die Immobilienwirtschaft weiterentwickelt. „In einer Zeit, in der sich regulatorische, wirtschaftliche und wettbewerbliche Rahmenbedingungen ständig verändern, ist es für uns essenziell, flexibel und innovativ zu bleiben. Mit Frau Lehr an Bord verfolgen wir diesen Kurs entschlossen weiter“, ergänzt Lehmann.

Über Minol

Die Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Rund um die Heizkostenabrechnung bietet Minol innovative Lösungen, um die Betriebskosten zu minimieren und Immobilien digital, nachhaltig und rechtssicher zu verwalten. Minol erstellt jährlich alleine in Deutschland rund 1,7 Millionen Abrechnungen. Mit Lösungen zur Digitalisierung von Immobilien, Angeboten in den Bereichen Elektromobilität, Energiemanagement und Smart-Building-Systemen unterstützt Minol die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bei der zukunftsfähigen und nachhaltigen Modernisierung von Liegenschaften.

Vor mehr als 70 Jahren gegründet, hat das familiengeführte Unternehmen seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen und betreibt bundesweit rund 20 Serviceniederlassungen. Minol gehört zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 100 Ländern mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vertreten ist. Mehr Informationen unter www.minol.de und www.minol.de/minol-zenner-gruppe

