advantegy feiert 20-jähriges Jubiläum

Zwei Jahrzehnte Digitalisierung, Sicherheit und zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung.

Schwerte, 17. März 2026 – Die advantegy GmbH feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am 16. März 2006 wurde beim Notar der Gesellschaftervertrag unterzeichnet und damit der Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das sich seither kontinuierlich weiterentwickelt.

Heute unterstützt advantegy Unternehmen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Datenschutz, IT-Sicherheit sowie bei der Gestaltung effizienter und zukunftsfähiger Unternehmensprozesse. Dabei steht vor allem der Mittelstand im Fokus, der von praxisnahen Lösungen und einer engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit profitiert.

Ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensentwicklung war der Umzug in das eigene Bürogebäude im August 2023. Bei Planung und Bau spielten Nachhaltigkeit und moderne Arbeitsformen eine zentrale Rolle. Das Gebäude wurde konsequent auf energieeffiziente Lösungen ausgerichtet und mit einem Multi-Space-Konzept gestaltet, das flexible Zusammenarbeit, Kommunikation und konzentriertes Arbeiten gleichermaßen ermöglicht.

Im Jahr 2024 folgte ein weiterer strategischer Schritt: Mit der Übernahme der Locatech IT Solutions erweiterte advantegy gezielt sein Leistungsportfolio. Insbesondere die Kompetenzen rund um Microsoft 365 und SharePoint stärken seitdem die Beratung und Umsetzung digitaler Arbeits- und Dokumentenprozesse für Unternehmen.

Zum 01. Januar 2025 gründete advantegy gemeinsam mit der vemeto GmbH das Unternehmen ApoAssist GmbH. Ziel des Unternehmens ist es, Apotheken bei der ganzheitlichen digitalen Transformation zu unterstützen. Der Ansatz verbindet sichere IT-Infrastrukturen, Compliance- und Datenschutz-Anforderungen sowie die Digitalisierung von Backoffice-Prozessen mit der Entwicklung neuer digitaler Services und Geschäftsmodelle für Apotheken. Damit begleitet ApoAssist Apotheken auf dem Weg zu modernen Gesundheitszentren mit effizienten, rechtssicheren und zukunftsfähigen Strukturen.

„Wenn wir auf die vergangenen 20 Jahre zurückblicken, steht für uns vor allem die Dankbarkeit im Vordergrund – für das Vertrauen unserer Kunden, Partner und Mitarbeitenden“, sagt die Geschäftsführung der advantegy GmbH. „Unser Ziel war und ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Chancen der Digitalisierung strukturiert, sicher und praxisnah zu nutzen.“

Die strategische Entwicklung des Unternehmens wird von den geschäftsführenden Gesellschaftern Uta Rusch und Uwe Rusch geprägt. Gemeinsam stehen sie für einen Ansatz, der technologische Lösungen mit organisatorischer Weiterentwicklung und rechtssicheren Strukturen verbindet.

Auch nach zwei Jahrzehnten richtet advantegy den Blick klar nach vorn: Themen wie digitale Zusammenarbeit, Automatisierung, IT-Sicherheit und moderne Organisationsstrukturen werden Unternehmen weiterhin intensiv beschäftigen. advantegy möchte seine Kunden auch künftig als verlässlicher Partner bei diesen Entwicklungen begleiten.

Die advantegy GmbH unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation, der Gestaltung effizienter Prozesse sowie bei Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit und moderner Zusammenarbeit. Mit interdisziplinärer Expertise begleitet advantegy insbesondere mittelständische Unternehmen bei der Entwicklung zukunftsfähiger digitaler Strukturen und Arbeitsweisen.

Kontakt

advantegy GmbH

Uta Rusch

Hermann-von-Wanthoff-Str. 3

58239 Schwerte

02304942850



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