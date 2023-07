Advents- und Ramadankalender von MUAU

Über vier Milliarden Menschen weltweit feiern jährlich die Adventszeit oder fasten zu Ramadan. 24 Tage hindurch fiebern religiöse Christen dem Heiligen Abend entgegen, eine Woche länger verzichten gläubige Muslime tagsüber auf Nahrung. Dank der unvergleichlichen Produktneuheit von MUAU lassen sich die bedeutenden Monate im Dezember und Frühjahr noch aussergewöhnlicher gestalten. Denn die Advents- und Ramadan-Kalender des Schweizer Online-Shops sind nicht nur mit exklusivem Schmuck bestückt. Sie sind auch handverlesen, individuell zusammengestellt und weltweit einzigartig.

Die Vorfreude mit täglich einzigartigen Schmuckstücken genießen

Die Vorweihnachtszeit ist glanzvoll. Kerzen schimmern, Lichter leuchten, Sterne strahlen. Viele Familien schmücken ihre Wohnzimmer mit Lametta. Wer selber funkeln möchte, hat dazu nun die perfekte Gelegenheit. Hinter jeder der Türen des MUAU-Adventskalenders verbirgt sich ein faszinierendes Schmuckstück. Dabei kann es sich ebenso um einen wunderschön glitzernden Silberring wie eine dezente Halskette aus Süsswasserperlen handeln. Möglicherweise wartet sogar ein luxuriöses Collier mit 55.07 Karat und 868 Diamanten im Brillantschliff auf seine neue Besitzerin. Mit knapp 350.000 CHF handelt es sich hier auch preislich um das ultimative Highlight. Zwar verstecken sich auch hochwertige Silberringe für zweistellige Summen hinter den Türen. Dennoch gelten die MUAU-Kalender mit Preisen von 750.000 bis zu einer Million CHF als teuerste im gesamten Land.

Ebenso verhält es sich mit den Ramadan-Kalendern, die sogar 30 Türen und damit 30 einzigartige Schmuckstücke bereithalten. Auch hier wird jeder Kalender mit grösster Sorgfalt nach individuellen Vorlieben zusammengestellt. Ein Halbmond-Anhänger symbolisiert den wolkenlosen Himmel nach Sonnenuntergang, schimmernde Edelsteine die sternklare Nacht. An welchem Tag ein Goldarmband, an welchem eine Silberkette oder ein Diamantring warten, bleibt bis zum Öffnen der Türen geheim. Fest steht hingegen von Beginn an die Erlesenheit jedes einzelnen Schmuckstücks. Selbstverständlich werden solch luxuriöse Geschenke, so ausgefallene Unikate nicht mit der Post verschickt. Eine schwarz lackierte Limousine hält an der Wunschadresse, ein professioneller Bodyguard überreicht die handgearbeitete Box mit den handverlesenen Schmuckstücken.

Überzeugend seit 2014

Seit seiner Gründung 2014 besticht MUAU mit erlesenen Produkten aus hochwertigsten Materialien und mit bester Verarbeitungsqualität. Vor allem jedoch bietet der Online-Schmuckhändler immer wieder Einzigartiges. Die erfahrenen Mitarbeiter personalisieren Konfirmationsanhänger, gravieren Trauringe und passen Armbänder dem Handgelenkumfang an. Auch themenbezogenen Damen- und Herrenschmuck umfasst das umfangreiche Sortiment, das aktuell um die einzigartigen Advents- und Ramadankalender erweitert wurde. In limitierter Auflage erhältlich, leuchten mit ihnen im Dezember, März und April nicht nur die erlesenen Schmuckstücke. Sondern garantiert auch jeden Tag die Augen der Beschenkten.

MUAU gehört zur Eden Schmuck GmbH Schweiz und bietet über 70.000 Schmuckstücke vom günstigen Silberring für 85 Euro bis zum teuren Diamantcollier für 347.000 Euro.

