Adventszauber auf dem Weihnachtsmarkt am Weissenhäuser Strand an der Ostsee

28. November 2025 – Zum zweiten Mal findet der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt ab dem 5. Dezember 2025 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. „Nachdem die Begeisterung unserer Gäste im letzten Jahr so groß war, freuen wir uns auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt – bis zum 28. Dezember ist zauberhafte Weihnachtsstimmung garantiert“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

An den Wochenenden, immer von Freitag bis Sonntag, laden 20 festlich dekorierte Hütten mit ausschließlich selbst gefertigten Weihnachtsartikeln zum gemütlichen Bummeln und zum Weihnachtseinkauf ein. Auch dieses Jahr können Wintersportler auf der großen Kunsteisbahn ihre Runden drehen oder auf zwei Curlingbahnen ihr Geschick versuchen. Natürlich ist auch an das leibliche Wohl gedacht: mit herzhaften und süßen Leckereien, Glühwein und Kinderpunsch wird zum Genießen eingeladen, an den Samstagen sorgt ein DJ für die musikalische Untermalung. Eine Weihnachtsbäckerei gibt es immer samstags und sonntags, in der die kleinen Gäste mit leuchtenden Augen eigene Weihnachtskekse backen können. Auch an diesen Tagen veranstaltet die Strandreitschule Ponyreiten für die Kleinen am Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt können alle Besucher das MEGA-Winterticket zum vergünstigten Preis erwerben. Eintritt und Parken sind beim Weihnachtsmarkt kostenfrei, die Öffnungszeiten finden sich auf der Webseite. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

