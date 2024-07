Ältere Eltern zu Hause: Urlaub mit Bedacht

Wenn die Eltern um die 70 sind, noch fit und wohlauf, macht man sich nicht unbedingt Gedanken darüber, dass etwas passieren könnte. Ein gewisses Risiko besteht zwar immer, aber niemand möchte mit solchen Bedenken eine Reise planen – schließlich soll der Urlaub der Erholung dienen.

Mit zunehmendem Alter der Eltern stellt sich die Situation jedoch ganz anders dar. Nicht nur die Anfälligkeit für Krankheiten steigt, sondern auch das altersbedingte Nachlassen der Sinnesleistungen führt dazu, dass sie Gefahren zu spät oder gar nicht mehr erkennen können. Auch wenn die Eltern noch selbstständig leben und keine ständige Betreuung benötigen, schwebt über den Reiseplänen immer die Sorge, dass ihnen etwas zustoßen könnte oder dass sie plötzlich Hilfe brauchen.

Diese Überlegungen beeinflussen nicht nur die Wahl des Reiseziels, sondern auch die Dauer und Art des Urlaubs. Viele Urlauber verzichten deshalb bewusst auf Fernreisen und wählen Reiseziele, von denen aus sie im Notfall schnell zurückkehren können. Wer keine Geschwister oder Verwandte hat, die im Notfall einspringen können, überlegt sich besonders genau, wie weit und ob er überhaupt verreist.

ÄLTERE ELTERN IMMER MITVERSICHERN!

Wer in dieser Situation eine Reise in Erwägung zieht, sollte nicht auf den Urlaub verzichten, sondern sich im Vorfeld richtig absichern. Zum einen für den Fall, dass eine bereits gebuchte Reise wegen Krankheit oder Unfall der Eltern oder Schwiegereltern nicht angetreten werden kann. Zum anderen, um eine bereits angetretene Reise aus den gleichen Gründen ohne finanziellen Verlust abbrechen zu können.

Denn im ersten Fall müssen Reisende immer mit Stornokosten rechnen, die je nach Zeitpunkt der Stornierung bis zu 90 % der gesamten Reisekosten betragen können, oder mit Kosten für die Umbuchung der Reise. Im zweiten Fall geht nicht nur das Geld für bereits bezahlte, aber nicht in Anspruch genommene Leistungen verloren, sondern es entstehen auch zusätzliche Kosten für die Rückreise.

Der Abschluss einer beliebigen Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung reicht jedoch nicht aus. Wer ältere Angehörige hat, sollte besonders auf den Punkt „Risikopersonen“ in den Versicherungsbedingungen achten. So sollten nicht nur Lebenspartner und Mitreisende, sondern auch Angehörige, die zu Hause bleiben, mitversichert sein.

So findet man auf Vergleichsportalen entsprechende Tarife, die den Reiserücktritt oder -abbruch versichern, wenn der Reisende aufgrund einer unerwarteten Erkrankung oder eines Unfalls der Eltern oder Schwiegereltern den Urlaub abbrechen oder stornieren muss. Hochwertige Tarife, wie z. B. die von TravelSecure, versichern sogar nicht nur die Angehörigen, sondern auch die Pflege- und Betreuungspersonen. Dies ist besonders relevant für Reisende, deren Eltern während des Urlaubs oder generell auf Pfleger oder Betreuer angewiesen sind.

Fällt eine Betreuungsperson krankheitsbedingt aus, so dass die Betreuung der pflegebedürftigen Eltern nicht mehr gewährleistet ist, ist man gezwungen, den Urlaub ungeplant abzubrechen und selbst einzuspringen oder für Ersatz zu sorgen. Im Gegensatz zur Urlaubsbuchung, bei der man in Ruhe Preise vergleichen kann, muss man unter solchen Umständen oft den ersten verfügbaren Flug nehmen, dessen Kosten häufig im unakzeptablen Bereich liegen. Doch es bleibt meist keine andere Wahl. Wer jedoch eine Reiseabbruchversicherung abgeschlossen hat, braucht sich um die zusätzlichen Ausgaben keinen Kopf zu machen. In solchen Fällen übernimmt die Reiseabbruchversicherung die anfallenden Kosten.

Auch wenn man die Sorgen um die Daheimgebliebenen im Urlaub nicht ganz abschalten kann, hilft eine gute Vorbereitung gegen die latente Angst. Dazu gehören ein Zettel mit allen wichtigen Telefonnummern – von Betreuungspersonen, nahen Bekannten oder auch Nachbarn – sowie eine gute Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung, damit man im Notfall möglichst schnell wieder zu Hause ist.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

