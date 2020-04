Ängste überwinden

Ängste können sich sehr unterschiedlich zeigen: als Versagensangst vor Prüfungen oder wichtigen Präsentationen, als Unsicherheit vor unbekannten Situationen oder auch als Existenzängste bei Jobverlust oder Auftragseinbrüchen, wie sie zurzeit viele Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Krise erleben.

Wichtig ist es in jedem Fall, die Ursachen für die Angst zu eruieren. Dazu gehört auch sich vorzustellen, was alles passieren könnte und was das Schlimmste wäre, das einem widerfahren könnte. Anschliessend geht es darum einzuschätzen, wie hoch die Eintreffenswahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist und welchen Einfluss man selbst nehmen kann, um dies zu verhindern. Grundsätzlich gilt, dass man Lösungen erarbeitet, die sich ganz konkret auf ein jeweiliges Ereignis beziehen. Da man selbst in einer solch belastenden Situation oft befangen ist, empfiehlt es sich, Hilfe von Personen in Anspruch zu nehmen, die damit Erfahrung haben.

Zu möglichen Lösungen gehören regelmässig eine gute Vorbereitung auf die Prüfung/die Präsentation, das Erarbeiten von Antworten auf mögliche Fragen und Themen, die Veränderung der persönlichen Einstellung auf ein Ereignis sowie das Trainieren der emotionalen Kontrolle. Daneben gestalten sich Beratungen mit Personen, bei denen es um Existenzängste geht, komplexer. Aber auch in solchen Situationen geht es darum, das ganze Spektrum an Lösungswegen aufzuzeigen und sich konkret darauf vorzubereiten.

Die dazu notwendige mentale Stärke entwickeln wir in unseren Trainingssitzungen gemeinsam mit Ihnen. Durch Visualisierungsübungen und Selbstinstruktionen, in denen Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen leistungsfördernd kanalisieren, werden Sie in Ihrer Überzeugung gestärkt, den herausfordernden Situationen gewachsen zu sein, woraus statt einer zuvor negativen Spirale nach unten eine positive Spirale nach oben resultiert.

Unsere Mentaltrainerinnen und Mentaltrainer verfügen über langjährige Erfahrungen im Umgang mit herausfordernden Situationen, ein profundes Knowhow sowie ein starkes Beziehungsnetz zu weiteren Spezialisten.

Erbringung von Dienstleistungen für Erwachsenenbildung mittels Mentaltraining, um diesbezügliche Techniken – insbesondere im Bereich Führungskräfteentwicklung, Stress- und Angstbewältigung, Konzentrationsverstärkung, Selbstvertrauensgewinnung, Motivationserhöhung, Zeitmanagement, Konfliktlösung, Zielerreichung – erfolgreich im Beruf einzusetzen und Probleme am Arbeitsplatz zu lösen.

