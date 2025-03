Aenova als Gewinner bei den CDMO Leadership Awards 2025 ausgezeichnet

Aenova, einer der führenden Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Gesundheitsbranche, wurde als Gewinner in der Kategorie „Small Molecule Dosage Form – Global“ der renommierten 2025 CDMO Leadership Awards ausgezeichnet. Dies unterstreicht die globale Rolle und Anerkennung des Unternehmens auf dem Gebiet der fertigen Darreichungsformen. Mit den CDMO Leadership Awards werden die besten Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organisation, CDMO) in globalen und regionalen Kategorien ausgezeichnet.

Aenova war als Teilnehmer für die CDMO Leadership Awards 2025 ausgewählt worden, mit denen die Besten der Branche ausgezeichnet werden. Mehr als 210 CDMOs wurden dann von globalen Pharma- und Biotech-Kunden auf der Grundlage ihrer Zusammenarbeit mit den Anbietern innerhalb der letzten 24 Monate bewertet. Die Kunden übermitteln ihre Bewertungen der CDMOs auf der Grundlage ihrer jüngsten Projekte, und das Feedback wird geprüft, um die führenden CDMOs zu ermitteln. Aenova wurde nun als Gewinner der CDMO Leadership Awards 2025 in der Kategorie Small Molecule Dosage Form – Global ausgezeichnet. Das Unternehmen ist darin zudem Finalist für einen Champion Award.

Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMOs) sind wichtige Partner der pharmazeutischen Industrie, die umfassende Dienstleistungen von der Entwicklung bis zur Vermarktung bereitstellen. Aenova bietet das Fachwissen und die Infrastruktur, die erforderlich sind, um niedermolekulare Arzneimittel vom Konzept bis zur Marktreife zu bringen. Dazu gehört die Herstellung aller gängigen Arten von Solida, Semi-Solida, sterilen und nicht-sterilen Flüssigkeiten für die weltweite Lieferung von pharmazeutischen Produkten an Kunden und damit letztendlich an Patientinnen und Patienten. Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Produktionsstandorten tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Dies spiegelt sich in der Auszeichnung von Aenova mit den prestigeträchtigen 14. jährlichen Outsourced Pharma CDMO Leadership Awards wider.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit dieser Auszeichnung als führendes Unternehmen in der CDMO-Branche anerkannt zu werden. Diese Auszeichnung ist von besonderer Bedeutung, da sie von unseren Kunden bestimmt wird, von denen wir wissen, dass sie die Wahl haben, an wen sie ihre Aufträge vergeben und für wen sie stimmen. Wir freuen uns nun auf die Bekanntgabe des Champions unter den Gewinnern bei der Preisverleihung in New York am 19. März 2025“, sagte Neil Jones, Chief Commercial Officer von Aenova.

„Wir freuen uns sehr, der Outsourcing-Community die Finalisten der CDMO Leadership Awards 2025 vorzustellen, und fühlen uns geehrt, ein so wichtiges Instrument für Pharmaunternehmen bei der Auswahl ihres am besten geeigneten Partners für die Markteinführung lebensrettender Therapien anbieten zu können“, sagt Louis Garguilo, Chefredakteur des Fachforums Outsourced Pharma. „Die neuen Kategorien und die verbesserte Beurteilungsmethodik, die in die diesjährige Bewertung eingeflossen sind, werden den Pharmaunternehmen, die diese Ressource nutzen, eine bessere Erfahrung und den CDMOs eine begehrte Auszeichnung bieten. Die Bekanntgabe der Sieger während unserer Preisverleihung im März wird eine spannende Ergänzung der Feierlichkeiten sein.“

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Produktionsstandorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

Kontakt

Aenova Holding GmbH

Dr. Susanne Knabe

Berger Straße 8-10

82319 Starnberg

081519987135



http://www.aenova-group.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.