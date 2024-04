Aenova erhält Auszeichnung „Höchste Innovationskraft“

Pharma-Auftragshersteller unter Generika-Herstellern auf Platz 1 in Deutschland

Aenova, international tätiger Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, hat in einer Studie zum Thema Innovationskraft deutscher Unternehmen das beste Ergebnis im Bereich Generika erzielt und ist damit Nr. 1 in Deutschland. Die Studie wurde von der renommierten deutschen Tageszeitung Die WELT in Zusammenarbeit mit dem Kölner Analyse-Institut ServiceValue durchgeführt.

Über 200.000 Führungskräfte wurden in der Online-Erhebung zur Innovationskraft von 2.350 deutschen Unternehmen unterschiedlicher Branchen befragt. Im Fokus der Umfrage standen die unternehmens- oder marktbezogene Innovationskraft von Strategien und Konzepten der bewerteten Unternehmen sowie die Impulse, die das jeweilige Unternehmen dem Markt gibt. Aenova wurde im Bereich Pharma / Generika mit der die Auszeichnung „Höchste Innovationskraft“ bewertet und kann sich damit vor großen, bekannten Generika-Marktbegleitern auf Platz 1 in Deutschland positionieren.

Aenova setzt in seiner Strategie verstärkt auf Innovationen, so beim Ausbau von Spezialtechnologien und Entwicklungsangeboten für Generika wie auch für patentgeschützte Arzneimittel. Denn auch im Bereich Generika lassen sich Medikamente, auf denen kein Patentschutz mehr liegt, innovativ weiterentwickeln, um beispielsweise mit einer modifizierten Darreichungsform die Patientenfreundlichkeit zu verbessern. Dazu zählt z.B. die Umformulierung einer Tablette zu einer Schmelztablette (ODT), die einfach im Mund zerfällt – ein Wachstumsmarkt, der angesichts der älter werdenden Bevölkerung an Bedeutung gewinnt. Zugleich investiert Aenova weiterhin massiv in hocheffiziente und teilautomatisierte Produktionskapazitäten für hochvolumige Generika, um die Anforderungen des Marktes zuverlässig zu bedienen.

Aenova baut das Angebot differenzierter Technologien aber auch jenseits des Generika-Portfolios aus. Bei den Spezialtechnologien für neue Medikamente fokussiert sich das Unternehmen auf den Ausbau innovativer Plattformen zur besseren Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen (z.B. Hot Melt Extrusion, Spray Drying, Softgel Kapseln), mikro-dosierte Kapseln, das Fill & Finish von injizierbaren Arzneimitteln, auf hochwirksame Medikamente, insbesondere im Bereich Onkologie, sowie Blockbuster-Produkte.

Mit seinem breiten Service Angebot bietet Aenova seinen Kunden den Mehrwert durchgängiger Services vom Development bis hin zur kommerziellen Fertigung für alle gängigen Darreichungsformen und spielt damit eine Schlüsselrolle in der Medikamenten-Versorgung weltweit.

„Die Auszeichnung „Höchste Innovationskraft“ honoriert unsere Strategie anspruchsvoller Entwicklungsdienstleistungen und innovativer Spezialtechnologien gepaart mit herausragenden Fertigungs-Kapazitäten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden und damit Patientinnen und Patienten weltweit ihre Medikamente verlässlich und in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen“, erklärt Jan Kengelbach, CEO von Aenova. „Das gilt für großvolumige Generika wie auch Originator-Produkte, z.B. Diabetes- und Krebs-Medikamente. Aenova zeichnet sich durch ein breites, innovatives Angebotsspektrum aus, das auf gestiegene Marktbedarfe flexibel reagieren kann.“

Hier erfahren Sie mehr zum Gesamtergebnis der Studie und zum Studiendesign https://servicevalue.de/rankings/generika-10/

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

