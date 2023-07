Aenova und Galvita gehen strategische Partnerschaft ein

Innovative Arzneimittelformulierungen machen Medikamente patientenfreundlicher

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als Full Service Provider entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimitteln bis Nahrungsergänzungsmitteln für die Gesundheit von Mensch und Tier. Galvita ist ein innovatives Schweizer Startup-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung patientenfreundlicher, altersgerechter Arzneiformen spezialisiert hat.

Aenova und Galvita sind eine strategische Partnerschaft zum 1. Juli 2023 eingegangen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Entwicklung, Formulierung und Produktion von oralen Darreichungsformen zu verbessern. Galvita bringt hierbei das Wissen über spezifische kinder- und seniorenfreundliche Formulierungen ein, die sich durch einen schnelleren oralen Zerfall, eine bessere Geschmacksmaskierung und eine höhere Wirkstoffbeladung als die derzeit auf dem Markt verfügbaren oralen Arzneiformen auszeichnen.

Die revolutionäre und patentierte Templated-Inverted Particles (TIP) Technologie von Galvita besteht aus klinisch getesteten Kalzium-Phosphat Mikrokapseln, die über einen selbstladenden Mechanismus mit unterschiedlichsten Wirkstoffen beladen werden können. Danach werden die Kapseln zu Tabletten verarbeitet. Diese Tabletten haben die Eigenschaft, bei der Einnahme beinahe augenblicklich zu zerfallen und dabei den Wirkstoff freizugeben. Patienten mit Schluckstörungen (Dysphagie) können so mühelos versorgt werden. Ein weiterer Vorteil ist eine Geschmacksmaskierung von Wirkstoffen. Diese Technologie erhöht so die Akzeptanz und die Therapietreue, insbesondere bei speziellen Patientengruppen wie Kinder und älteren Menschen. Vor allem besteht so in vielen Fällen eine Alternative zur intramuskulären Injektion.

Aenova bringt als breit aufgestellte CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) langjähriges Know-how, weitreichende GMP-Kenntnisse, internationale Ressourcen, eine schnelle Skalierbarkeit und einen effektiven Marktzugang für die Technologie in die Partnerschaft ein. Als strategischer industrieller CDMO-Partner von Galvita wird Aenova diese Technologie für Kundenprojekte an ihrem Standort Sisseln (Schweiz) anbieten. Der Aenova-Standort Sisseln ist Competence Center für komplexe Solida innerhalb des Aenova-Netzwerkes und entwickelt und produziert innovative, maßgeschneiderte Lösungen für orale feste Darreichungsformen.

Die beiden Geschäftsführer der neuen Partner, Jan Kengelbach, CEO der Aenova Group, die den Industriepartner der Kooperation darstellt, und Dr. Roland Haag, Mitgründer und CEO von Galvita, sind sich einig: „Das Portfolio und die Erfahrungen und Kenntnisse der einzelnen Unternehmen ergänzen sich perfekt, um für unsere Kunden und vor allem für Patientinnen und Patienten weltweit noch schneller einen nahezu einzigartigen Mehrwert bieten zu können.“

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

