Ärmel hoch im grünen Forst des Haubergs

Auszubildende der SCHÄFER WERKE Gruppe organisieren in Eigeninitiative die Aufforstung eines Waldstücks im Hauberg

Neunkirchen, 05. April 2023. Tatort Hauberg in der Struth. Am Morgen des 3. Aprils um 8 Uhr war es soweit. Gut dreißig Auszubildende der SCHÄFER WERKE Gruppe schritten zur Tat und begannen die Aufforstung von 0,4 Hektar Laubmischwald im Waldgebiet Struth. Nach sieben Stunden anstrengender körperlicher Arbeit war das Werk vollbracht. Nun müssen die gepflanzten Buchen, Eichen, Robinien, Esskastanien und Roterlen Wurzeln schlagen und wachsen. Das Projekt haben die Auszubildenden in Kooperation mit Experten der Waldgenossenschaft Neunkirchen und der Revierförsterin Kerstin Schmidt vom Landesbetrieb Wald geplant und realisiert.

„Die erste Idee für eine Aufforstung entstand bereits im Rahmen der Vorbereitungen für die Wiesenseetagung im Oktober 2021. Fokusthema der Tagung war nachhaltiges Handeln und Wirtschaften. Im Austausch mit unserer Geschäftsführung und Führungskräften haben wir dann die Sachgebiete Ressourcenschonung und Umweltschutzmaßnahmen näher betrachtet. Das war super spannend“, erklärt Hannah Sophie Moos, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement.

Aaron Heil, Auszubildender zum Industriemechaniker, fährt fort: „Ja, die Erkenntnis, dass wir den Unterschied machen können, das hat uns alle total motiviert. In Folge sind dann drei Projekte und Arbeitsgruppen von uns Auszubildenden entstanden, eines davon die Aufforstung dieses Mischwalds – eine viel schweißtreibendere, aber auch tiefsinnigere Tätigkeit, als ich mir das als angehender Industriemechaniker vorgestellt hatte“, so Aaron Heil, während er das Projekt zufrieden Revue passieren lässt.

„Mit dem Projekt Aufforstung wollen wir möglichst viele Menschen für den Erhalt unserer wunderbaren Natur sensibilisieren und außerdem einen natürlichen Beitrag dazu leisten, dass in der Region mehr Kohlenstoff gebunden werden kann. Ich finde es klasse, dass uns das möglich war und wir so viel Unterstützung von unserem Lehrbetrieb, der Haubergsgenossenschaft und Försterin Kerstin Schmidt erfahren haben“, freut sich Maximilian Waldrich, Auszubildender zum Industriekaufmann.

Der Hauberg ist eine für das Siegerland sowie der benachbarten Teile des Lahn-Dill-Berglandes und Westerwalds typische Form der genossenschaftlichen Waldbewirtschaftung. 2018 wurde die „Haubergswirtschaft im Siegerland und in angrenzenden Regionen“ in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die SCHÄFER WERKE waren und sind mit der Region auf das Engste verbunden.

Die inhabergeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, vollständig recycelbare Standard- und Sonderbehälter aus Edelstahl, Einrichtung für Rechenzentrum sowie Werkstatt und Betrieb. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

