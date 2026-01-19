Afrikanischer Nationen-Pokal: König Mohammed VI. gratuliert allen Mitgliedern der Nationalmannschaft

Rabat – Seine Majestät König Mohammed VI. hat am 18. Januar eine Glückwunschbotschaft an die Mitglieder der Fußballnationalmannschaft gerichtet, die Finalisten des Afrikanischen Nationen-Pokals (Marokko 2025) sind.

In dieser Botschaft spricht Seine Majestät den Spielern, Trainern, dem technischen, medizinischen und administrativen Personal sowie den Verantwortlichen des marokkanischen Fußballverbands seine herzlichsten Glückwünsche zu dieser ehrenvollen kontinentalen Leistung aus.

„Mit diesem herausragenden Erfolg haben Sie gezeigt, dass Ausdauer, Ernsthaftigkeit und Teamgeist der Weg zum Erfolg sind, und Sie haben der Welt ein Beispiel dafür gegeben, was die marokkanische und afrikanische Jugend erreichen kann, wenn sie an ihre Talente und Fähigkeiten glaubt“, betont der Souverän.

„Mit Ihrer Entschlossenheit und Ihrer heldenhaften und ehrenhaften Leistung haben Sie auch die Bedeutung unserer strategischen Vision unter Beweis gestellt, in Humankapital zu investieren und die Infrastruktur des Königreichs zu modernisieren, die ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Weltklasse-Vorbereitung im Hinblick auf die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 unter Beweis gestellt hat“, fährt Seine Majestät der König fort.

„Wir betrachten die Ausrichtung dieser prestigeträchtigen Meisterschaft durch unser Land mit einer Organisation von hoher Qualität und herzlicher Gastfreundschaft, die ihren Ursprung im Edelmut und den jahrhundertealten Werten unserer marokkanischen Nation hat, als eine brillante sportliche Leistung, sehen wir darin auch eine Botschaft der Hoffnung und des Vertrauens Marokkos gegenüber seinem Kontinent, die bestätigt, dass afrikanisches Talent in allen Bereichen zu Spitzenleistungen und Innovationen fähig ist“, bekräftigt Seine Majestät der König in dieser Botschaft.

Mit großer Hochachtung würdigt Seine Majestät der König die leidenschaftlichen marokkanischen Fans, die die Nationalmannschaft während der gesamten Meisterschaft mit Begeisterung und großem Vertrauen in alle ihre Mitglieder unterstützt haben, und ruft die Mitglieder der Mannschaft dazu auf, ihre Bemühungen fortzusetzen, um weitere Erfolge zu erzielen und den marokkanischen Fußball bei verschiedenen internationalen Fußballveranstaltungen zu ehren, wobei er ihnen seine hohe Fürsorge und sein Wohlwollen zusichert.

Willkommen auf unserer Online-Plattform, der „Marokko Zeitung“.

Firmenkontakt

MAROKKO ZEITUNG

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Pressekontakt

Khalid Drawi

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.