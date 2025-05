Agentic AI Summit: Checkmarx zeigt autonome AppSec in Aktion

Unternehmen stellt Vision einer auf agentischer KI basierenden Zukunft der Anwendungssicherheit vor – mit reduziertem Risiko, geringeren Kosten, schnelleren Releases und automatisierter Schwachstellenbehebung in Echtzeit

FRANKFURT, 28. Mai 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich autonomer Anwendungssicherheit, stellt auf dem Agentic AI by Checkmarx Summit am 24. Juni seine Vision agentischer KI vor – und zeigt, wie sich damit Sicherheitsprozesse so beschleunigen lassen, dass sie mit der Dynamik moderner Softwareentwicklung Schritt halten. Beim Online-Event beleuchten Branchenexperten wie Jonathan Rende, Chief Product Officer von Checkmarx, und Gastrednerin Katie Norton, Research Manager DevSecOps and Software Supply Chain Security bei IDC, die praktischen Auswirkungen agentischer KI auf die Anwendungssicherheit (AppSec).

„Vor Kurzem hat die Checkmarx One AppSec-Plattform den Meilenstein von 500 Milliarden gescannten Codezeilen pro Monat erreicht. Unsere Vision stützt sich auf dieses enorme Volumen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse – sie bilden die Grundlage jeder agentischen KI-Strategie, die auf riesige Datenmengen angewiesen ist, um große Sprachmodelle (LLMs) effektiv zu trainieren“, erklärt Sandeep Johri, CEO von Checkmarx. „Der Agentic AI Summit ist der Höhepunkt unserer über zehnjährigen Reise hin zu KI-gestützter AppSec.“

Die Teilnehmer des Agentic AI by Checkmarx Summit erwarten Live-Demos und Analysen von Entwicklern, AppSec- und Branchenexperten zur Zukunft sicherer Softwarebereitstellung. Das Webinar beleuchtet:

– in Live-Demos, wie agentische KI Schwachstellen in Echtzeit behebt – ohne Entwickler-Workflows zu unterbrechen

– wie agentische KI Entwickler dabei unterstützt, schneller, sicherer und unabhängiger zu arbeiten

– wo KI bereits heute die sichere skalierte Softwarebereitstellung revolutioniert

– die Auswirkungen auf den Return on Investment (ROI)

– die neue Rolle im Software Development Life Cycle (SDLC)

– wie agentische KI zu einem „stillen Partner“ in IDEs und CI/CD-Pipelines wird, der Schwachstellen automatisch und kontinuierlich behebt

„Es ist an der Zeit, das Potenzial von KI im Bereich AppSec zu realisieren – mit einem praxisorientierten Ansatz, der es den stark ausgelasteten Entwicklerteams von heute ermöglicht, sichere Anwendungen schnell und skaliert bereitzustellen“, so Jonathan Rende, CPO von Checkmarx. „Checkmarx bietet agentenbasierte Plug-ins für die gängigsten IDEs, um eine nahtlose Entwicklungserfahrung zu schaffen, Entwickler bei Codeerstellung, -überprüfung und während des gesamten Commit-Prozesses zu unterstützen und sämtliche Bereitstellungspipelines im modernen Unternehmen effizient und im Zeitplan zu halten.“

Der Summit findet am 24. Juni 2025 um 19:00 Uhr (MESZ) statt. Die Referenten im Überblick:

– Sandeep Johri, CEO von Checkmarx

– Jonathan Rende, CPO von Checkmarx

– Katie Norton, Research Manager DevSecOps and Supply Chain Security bei IDC

– Steve Yegge, Software Engineer bei Sourcegraph und Co-Autor von Vibe Coding

– Ori Bendet, VP of Product Management bei Checkmarx

– Andrew Zigler, Senior Developer Advocate bei LinearB und Host von Dev Interrupted

Weitere Informationen und die Anmeldung zum Agentic AI Summit finden Sie hier.

Über Checkmarx

Checkmarx bietet mit Checkmarx One die branchenweit schnellste und skalierbarste Plattform für autonome, KI-gestützte Anwendungssicherheit. Die Integration von autonomer AppSec in die gängigsten IDEs ermöglicht es Development-Teams, sicherere Anwendungen über Dutzende von DevOps-Pipelines hinweg termingerecht zu liefern. AppSec-Teams erhalten, was sie brauchen, und gleichzeitig können die Entwickler so arbeiten, wie sie es möchten. So verbessert Checkmarx One die Zusammenarbeit zwischen Security- und Development-Teams – und das von einer einheitlichen AppSec-Plattform aus. Unternehmen weltweit vertrauen auf Checkmarx, wenn es darum geht, mehr als sechs Billionen Codezeilen pro Jahr zu scannen, den ROI zu verdoppeln und die Entwicklerproduktivität bei Security-Tasks um 50 Prozent zu steigern. Checkmarx. Always Ready to Run.

