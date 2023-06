Agile Coach & Transformation Consultant werden

Die Agilen Transformers im Team der Unternehmensberatung Kraus & Partner starten im März eine Online-Ausbildung zum „Agile Coach & Transformation Consultant“.

Aufgrund der großen Nachfrage starten die Agilen Transformers im Team der Unternehmensberatung Kraus & Partner (K&P) im September eine weitere Online-Ausbildung zum „Agile Coach & Transformation Consultant“. In der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung erwerben die Teilnehmer die Kompetenz, Changeprojekte,

-die in einem von starker und rascher Veränderung geprägten Umfeld stattfinden und

-nicht selten einen bereichs- und teils sogar unternehmensübergreifenden Charakter haben

mit den Betroffenen zu planen und zu koordinieren sowie zu steuern und zu begleiten. Die Ausbildung erstreckt sich über ein halbes Jahr und ist unter anderem für Führungskräfte, Personalentwickler, Scrum Master, Aus- und Weiterbildner sowie im B2B-Bereich tätige Trainer, Berater und Coaches konzipiert.

Die Entscheidung neben der klassischen Ausbildung in Präsenzveranstaltungen, die bereits mehr als 600 Teilnehmer durchliefen, eine reine Online-Ausbildung zum Agile Coach & Transformation Consultant anzubieten, traf K&P bereits im Spätsommer 2020. Damals fanden viele Bausteine der klassischen Ausbildung corona-bedingt online statt und K&P sammelte dabei die Erfahrung: „Das Online-Aus- und -Weiterbilden funktioniert nicht nur, sondern es hat oft sogar Vorzüge – auch, weil die Zusammenarbeit in den Unternehmen zunehmend computergestützt bzw. virtuell erfolgt.“ Das berichten die beiden Lead-Trainer der Ausbildung Katja von Bergen und Bastian Billerbeck.

So signalisierten viele Teilnehmer zum Beispiel, sie könnten das Online-Lernen besser in ihren Arbeitsalltag integrieren, weil sich hierbei „die Lerninhalte leichter in kleine Häppchen und auf mehr Schulungstage verteilen ließen“; zudem helfe ihnen das Online-Training sowie dessen Reflexion in der Ausbildungsgruppe, ihre Digitalkompetenz zu steigern, was aufgrund des Strebens ihrer Unternehmen, eine neue Lern- und Kommunikationskultur sowie Kultur der Zusammenarbeit in ihrer Organisation zu verankern, ein enormer Vorteil sei.

Inhaltlich korrespondiert die offene Online-Ausbildung, deren achte Staffel im September beginnt, mit der Präsenz-Ausbildung, die K&P oft noch in Unternehmen durchführt. Die Agilen Transformers gestalteten das Design dieser Ausbildung jedoch so um, dass die Vorzüge des computer- und netzgestützten Lernens optimal genutzt werden“ und „gewisse Defizite, die das Online-Lernen im Bereich Socializing hat, ausgeglichen werden“, betont Katja von Bergen. Dies geschieht unter anderem durch individuelle Coaching- und Supervisionseinheiten.

Die Online-Ausbildung ist in fünf Lern-Module gegliedert, die ihrerseits wiederum stets aus mehreren Lernbausteinen bestehen. Die fünf Module tragen die Überschriften „Agiler Kickstart“, „Agiles Projektmanagement“, „Change Management: Kulturen, Organisationen & Individuen im agilen Kontext“, „Agile Rollen & Führungsprinzipien“ und „The Journey: Reflexion der Persönlichkeit & Coaching Tools“. In ihnen wechseln sich stets Trainings in der gesamten Ausbildungsgruppe und in Kleingruppen, das praktische Erproben der erlernten Methoden im Arbeitsalltag, konkrete Projektarbeit sowie Einzel- und Fallsupervisionen ab. Zudem erhalten die Teilnehmer zwischen den einzelnen Modulbausteinen regelmäßig motivierende Lernimpulse.

Der Ausbildung vorgeschaltet ist ein Online-Persönlichkeitstest. Er gibt den Teilnehmern Auskunft darüber, inwieweit sie aufgrund ihrer Verhaltenspräferenzen bereits die Rollenanforderungen, die die Arbeit als Agile Coach & Transformation Consultant an sie stellt, erfüllen und wo noch Lernfelder bestehen. Die Ergebnisse werden mit ihnen in einem individuellen Coaching erörtert, so dass sie ihre persönliche Lernreise optimal planen können. Nach dem fünften Modul können die Teilnehmer zudem, sofern gewünscht, eine Prüfung zum zertifizierten Agile Coach & Transformation Consultant sowie Scrum Master und Product Owner ablegen.

Die Teilnahme an der Ausbildung kostet 5.700 Euro (plus MwSt.). Frühbucher zahlen bis Mitte Juli nur 5.000 Euro. Für die möglichen Prüfungen wird eine separate Gebühr berechnet. Die nächste Online-Ausbildung zum Agile Coach & Transformation Consultant startet am 14. September 2023.

Nähere Infos über die Online-Ausbildung finden Interessierte auf der Webseite von Kraus & Partner ( www.kraus-und-partner.de) in der Rubrik „Academy“. Bei weiteren Fragen können sie die Unternehmensberatung auch per Mail kontaktieren (Email: info@krauspartner.de). Sofern gewünscht führt Kraus & Partner die Ausbildung auch firmenintern im Auftrag von Unternehmen durch.

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

