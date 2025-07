AGM GRUPPE feiert 30-jähriges Jubiläum

Am 3. Juli 2025 feierte die AGM Gruppe ihr 30-jähriges Bestehen und eröffnete gleichzeitig ihren neuen Standort auf dem Gügling in Schwäbisch Gmünd.

„Schwäbisch besser“ – unter diesem Leitgedanken führen Andre Hiemer und das Ehepaar Birgit und Michael Müller das Unternehmen mit viel Leidenschaft und regionaler Verbundenheit. Neben den drei Gründern und Geschäftsführern steht bereits die zweite Generation in den Startlöchern: Sohn Julian Müller, Tochter Anna-Lea Rieg und Schwiegersohn Manuel Rieg sind schon seit einiger Zeit im Unternehmen aktiv.

Die 1995 in Heidenheim gegründete AGM GRUPPE betreibt heute weitere Standorte in Ulm, Aalen und Schwäbisch Gmünd und ist mit 25 Servicestationen im Partnernetzwerk der Wintec Autoglas vertreten. Als größtes Autoglas-Franchise-Unternehmen in Deutschland sorgt die Wintec Autoglas seit mehr als 30 Jahren mit modernster Technik für Sicherheit durch Reparatur und Austausch von Fahrzeugscheiben.

In Schwäbisch Gmünd sind aktuell sechs Mitarbeitende beschäftigt, fünf weitere arbeiten am Standort Aalen. Insgesamt zählt das Unternehmen 36 Beschäftigte. Das Leistungsportfolio reicht von Autoglas und Smart Repair über Fahrzeugpflege bis hin zu hochwertigen Folierungen. Auch die Kalibrierung moderner Fahrzeug Sensorik sowie Nano- und Keramikversiegelungen gehören zum Angebot.

Besonderen Wert legt das Unternehmen auf Serviceorientierung. Privat- und Geschäftskunden profitieren von einem Hol- und Bring-Service, kurzfristigen Terminen sowie einer unkomplizierten Abwicklung mit Versicherungen. Für Flottenkunden bietet die AGM Gruppe maßgeschneiderte Lösungen wie Leasing-Endservices, TÜV-Checks und Fahrzeugaufbereitungen.

Sportlicher Talk & soziales Engagement als Highlights

Ein besonderer Höhepunkt der Jubiläumsfeier war eine hochkarätig besetzte Expertenrunde zum Thema „Nachhaltiger Erfolg im Sport und darüber hinaus“. Auf der Bühne diskutierten Hansi Müller (Ex-Nationalspieler und VfB-Legende), Ulf Kirsten (Co-Trainer Dynamo Dresden), Bob-Weltmeister Johannes Lochner sowie Markus Buchcik (1. Vizepräsident Viktoria Köln), moderiert von Sportjournalist Thomas Wagner.

Zudem zeigte sich das Unternehmen erneut von seiner sozialen Seite: Bei einer charitativen Versteigerung kamen hochwertige Fußballtrikots und ein Bob-Helm von Johannes Lochner unter den Hammer. Der Erlös in Höhe von 3.000 Euro wurde der Stiftung Haus Lindenhof in Schwäbisch Gmünd gespendet.

Grundstein und Basis der AGM GRUPPE bildet die Marke AGM AUTOGLAS mobil, die seit 1996 ihren Kunden innovative und serviceorientierte Dienstleistungen im Bereich Fahrzeugglastechnik anbietet. Bis heute wuchs das Unternehmen beständig auf seine jetzige Größe mit vier Niederlassungen und über 35 Mitarbeitern in Süddeutschland an.

Kontinuierliches Wachstum und fortwährende Erweiterung der Geschäftsfelder zog die Umstrukturierung des Unternehmens nach sich, das heute, unter der Dachmarke AGM GRUPPE, 5 Geschäftsfelder bündelt.

Auf diese Weise ist es möglich, unseren Kunden einen umfangreichen und individuellen Service in der Fahrzeug- und Gebäudetechnik zu bieten. Die 5 Geschäftsfelder der AGM GRUPPE umfassen die Bereiche:

– Wintec Autoglas Servicebereich Fahrzeugglas

– AGM SMART-REPAIR Innovative Reparaturtechniken zu fairen Preisen

– AGM AUTOFOLIEN Sonnen- und Lackschutz für Fahrzeuge

– AGM PFLEGE professionelle Fahrzeugaufbereitung

Das Unternehmen identifiziert sich mit einem ausgeprägten Servicegedanken und hohen Qualitätsansprüchen und stellt diese immer wieder neu an sich selbst und seine Mitarbeiter. Nur so ist es möglich, einen dauerhaft kundenorientierten Service zu bieten und langfristig und erfolgreich am Markt zu agieren.

Bildquelle: Werbeagentur Dreamland