AGON by AOC bringt 80 cm (32″) Gaming-Monitor AG325QZN/EU mit 240 Hz, bis zu 1 ms GtG und HDR auf den Markt

Amsterdam, 24. März 2023 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore und IT-Zubehör1 – kündigt das nächste Modell der AGON 5 Serie an. Der 80 cm (32″) große AGON AG325QZN/EU verfügt über ein Fast-VA-Panel, das mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 240 Hz arbeitet. Das Kontrastverhältnis von 3000:1, die tiefen Schwarztöne, satte Farben und DisplayHDR 400 sorgen für atemberaubende Bilder. Hinzu kommt die schnelle Reaktionszeit von bis zu 1 ms (GtG) beziehungsweise 0,5 ms (MPRT), die ihn auch für die Wettkämpfer unter den Gamern qualifizieren. Dank seiner respektablen Größe eignet sich der AG325QZN/EU für vielfältige Einsatzszenarien – von großen Gaming-Stations bis hin zu Couch-Gaming oder speziellen Simulator-Setups.

Je größer, desto besser

Während FPS-E-Sport-Spieler zumeist kleinere Bildschirme (27″ oder sogar 24″) bevorzugen, um sich besser auf die gesamte Action konzentrieren zu können, gibt es eine ganze Reihe von Genres, in denen sich eher ein 32″-Modell für kompetitive Gamer empfiehlt. Action-/RPG-Titel, Kampf-, Echtzeit- und rundenbasierte Strategie- sowie Simulationsspiele profitieren alle von einer größeren Anzeige, da komplexe Details so noch besser dargestellt werden können und den Gamer tiefer in das eigentliche Geschehen eintauchen lassen.

Ein 32″-Monitor wie der AG325QZN/EU bietet mehr Bildschirmfläche und behält dabei das übliche Seitenverhältnis von 16:9 bei, damit die Gamer ihre Sehgewohnheiten beim Format nicht ändern müssen. Der AG325QZN/EU verfügt über eine QHD-Auflösung (2560 x 1440), die für eine hohe Detailtreue und hohe Frameraten sorgt. Im Vergleich zu 4K können moderne GPUs in zahlreichen Titeln viel einfacher 240 fps in QHD-Auflösung erreichen, so dass auch Gamer ohne Top-Rechner von den hohen Bildwiederholraten profitieren. Mit dieser Kombination – hohe Bildwiederholrate und hohe Auflösung – ist der AG325QZN/EU ein zukunftssicherer Gaming-Monitor, in den es sich wirklich zu investieren lohnt.

Schnelle Aktion, schnelle Reaktion

Der AG325QZN/EU ist mit einem Fast-VA-Panel ausgestattet, das schnelle Pixelübergangszeiten (bis zu 1 ms GtG) und eine niedrige Pixelpersistenz (0,5 ms MPRT) bietet. Es stehen verschiedene Overdrive-Stufen zur Auswahl, so dass die Gamer die Reaktionszeit des Monitors nach ihrem Geschmack und ihren Anforderungen für ein Ghosting-freies Erlebnis erzielen können. Die Adaptive-Sync-Unterstützung sorgt für ruckel- und stotterfreies Spielen auf beiden großen GPU-Plattformen. Während der User bei einem 60-Hz-Monitor alle 16 ms ein Bild dargestellt bekommt, beträgt der zeitliche Abstand bei einem Monitor mit 240 Hz Bildwiederholfrequenz sogar nur 4 ms. Die Gamer fühlen sich so noch stärker mit dem Spiel verbunden, sie können noch schneller auf die Aktionen ihrer Gegner reagieren und damit ihre Chance erhöhen, am Ende den Wettbewerb für sich zu entscheiden.

Vielseitig und flexibel

Auch im Job macht ein 32″ vieles einfacher – und vor allem produktiver. Aufgrund der großen Bildschirmfläche können die Nutzer deutlich leichter mehrere geöffnete Anwendungsfenster gleichzeitig bearbeiten. Dank der VESA-DisplayHDR-400-Zertifizierung gibt der AG325QZN/EU HDR-Inhalte in Videos und Spielen wieder. Und mit einer Spitzenhelligkeit von 400 Nits und weiten Betrachtungswinkeln (178/178°) eignet sich der Monitor auch für den Einsatz in hellen Innenräumen. Ein 4-Port-USB-3.2-Hub und ein Upstream-USB-Anschluss für den PC sind ebenfalls enthalten. Peripheriegeräte können also direkt an den Monitor angeschlossen werden, was den häufigen Kabelsalat reduziert.

Wie die anderen AGON 5 Modelle zeichnet sich auch der AG325QZN/EU durch ein schlankes, kantiges Design mit sehr dünnen Rändern und einem stabilen, ergonomischen Metallfuß aus. Das Display lässt sich neigen (-5/23°), in der Höhe verstellen (150 mm), schwenken (-20/20°) und um 90° drehen (Pivot).

Der AGON AG325QZN/EU ist ab März 2023 zu einem Preis von 549,00 EUR (UVP) beziehungsweise 549,00 CHF (UVP exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) erhältlich.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

