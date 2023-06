AGON by AOC präsentiert OLED Gaming-Monitor AGON PRO AG276QZD mit 67,3 cm (26,5″) und 240 Hz

Beeindruckende Darstellungen, außergewöhnliche Performance

Amsterdam, 21. Juni 2023 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – stellt mit dem AG276QZD den jüngsten Neuzugang zu seiner Serie AGON PRO vor. Der hochmoderne 67,3 cm (26,5″) Gaming-Monitor ist mit einem OLED-Panel ausgestattet, das eine gestochen scharfe QHD-Auflösung (2560 x 1440) bei einer atemberaubenden Bildwiederholrate von 240 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) bietet. Der AG276QZD überzeugt dank der pixelbasierten Beleuchtung des OLED-Panels zudem mit einem unendlichen Kontrast, perfekten Schwarzwerten und einer großen Farbskala (10-Bit-Farbtiefe und 98,5% DCI-P3-Abdeckung). Er ist damit eine exzellente Wahl für Gamer, die sowohl beeindruckende Darstellungen als auch eine außergewöhnliche Leistung zu schätzen wissen. Dank seines auffälligen, asymmetrischen Designs mit zweifarbigem, schwarz/grauem Finish ist der im Jahr 2022 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete AG276QZD ein echter Blickfang in jedem Set-up.

State-of-the-art OLED-Technologie mit HDR10

Der AGON PRO AG276QZD ist mit einem hochentwickelten OLED-Panel ausgestattet, das im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Monitoren ein bemerkenswertes Kontrastverhältnis (einheitliche Hintergrundbeleuchtung), lebensechte Farben mit perfekten Schwarztönen und weite Blickwinkel bietet. Die vergleichsweise schnellere Reaktionszeit des Displays (0,03 ms GtG), die geringere Eingabeverzögerung, Adaptive-Sync-Unterstützung und G-Sync-Kompatibilität ermöglichen ein flüssigeres Gameplay.

Dieses Modell ist eines für Genießer und Content Creators gleichermaßen: Dank HDR10-Unterstützung und großer Farbskala liefert der AG276QZD präzise und realistische Farbdarstellungen, was zu einer immersiven Spielumgebung führt – ganz egal, ob in schnellen, kompetitiven Multiplayer-Shootern, MOBA- beziehungsweise Action-Games, oder in storygetriebenen, visuell perfekten Einzelspieler-Titeln.

Elegantes neues Design und großartige RGB-Anpassung

Das elegante E-Sport-affine Design spiegelt sich auch in praktischen Funktionen wie einem Schnellverschluss für einen einfachen Aufbau und einem benutzerfreundlichen Griff wider, der sich perfekt für den Transport des AG276QZD zu LAN-Partys und Turnieren eignet, wo er mit einem Kensington-Schloss gesichert werden kann. Da der Standfuß des Modells relativ klein ausfällt, bleibt mehr Platz für Maus und Tastatur auf dem Schreibtisch, die über den integrierten 2-Port-USB-3.2-Hub angeschlossen werden können. Mit dem gummierten Kabelmanagement-Clip lässt sich alles gut verstauen, die Ordnung bleibt gewahrt. Und auch an die Ergonomie wurde gedacht: Das Display des AG276QZD ist um 130 mm in der Höhe verstellbar. Zudem lässt es sich neigen und ins Hochformat drehen.

Darüber hinaus bietet der AG276QZD für Gamer, die den Monitor an ihre farbenfrohen Peripheriegeräte anpassen möchten, Light FX RGB-Anpassungsoptionen, mit denen sie die perfekte Atmosphäre für ihre Gaming-Sessions schaffen können. Das Light FX kann mit ausgewählten AOC GAMING und AGON Peripheriegeräten (Gaming-Tastaturen, Gaming-Mäuse, Mauspads und Headsets) über die benutzerfreundliche G-Menu-Software von AOC synchronisiert werden.

Der AGON PRO AG276QZD ist ab Juni 2023 für 1.089,00 EUR (UVP) beziehungsweise 1.067,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) erhältlich.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2022 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

