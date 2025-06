AGON PRO AG276UZD: 4K bei 240 Hz

AGON by AOC stellt UHD-Gaming-Monitor mit QD-OLED vor

Amsterdam, 02. Juni 2025 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) – präsentiert mit dem 67,3 cm (26,5″) AGON PRO AG276UZD ein richtungsweisendes QD-OLED-Modell, das auf dem Erfolg des beliebten AG276QZD2 aufbaut. Der Monitor kombiniert seine UHD-Auflösung (3840 x 2160) mit einer außergewöhnlichen Bildwiederholrate von 240 Hz und einer blitzschnellen GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms. Das Ergebnis sind ultrascharfe Darstellungen sowohl für E-Sport-Herausforderungen als auch für die Erstellung professioneller Inhalte.

QD-OLED Performance in UHD

Der AG276UZD mit glänzender Oberfläche verfügt über die neueste QD-OLED-Panel-Technologie (3. Generation) und vereint die Vorteile einer ultrahohen Bildwiederholrate mit der visuellen Klarheit der UHD-Auflösung. Diese einzigartige Verbindung im AOC Portfolio eignet sich ideal für unterschiedlichste Games – von schnellen Racing-Spielen und Ego-Shootern bis hin zu detailreichen Open-World-RPGs -, bei denen visuelle Klarheit und naturgetreue Farben der Schlüssel für intensive Spielerlebnisse sind. Mit 166 PPI (Pixel pro Zoll) erscheinen auch Text und UI-Elemente gestochen scharf und klar, was überall da, wo es auf das schnelle Lesen von Informationen ankommt, wichtig ist.

Der Monitor liefert eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits (3 % APL) mit dem nahezu unendlichen Kontrastverhältnis, das der OLED-Technologie zu eigen ist. Diese Spezifikationen sorgen für perfekte Schwarztöne und optimal ausgeleuchtete Szenen, so dass Gamer sowohl im Schatten lauernde Gegner erkennen als auch leuchtende Actionszenen genießen können. Das 10-Bit-Panel unterstützt 1,07 Milliarden Farben und deckt 99,3 % des DCI-P3- (CIE 1931) und 96,5 % des Adobe RGB-Farbraums (CIE 1976) ab, was die für die professionelle 4K-Videobearbeitung erforderliche Farbgenauigkeit gewährleistet. Dank der hohen Auflösung, des großen Farbraums und der Bildwiederholrate von 240 Hz eignet sich dieses Modell auch für kreative Disziplinen wie 3D-Design, digitale Illustration und High-Fidelity-Content-Review.

„Mit dem AG276UZD geben wir Gamern genau das, was sie brauchen: ein hochmodernes QD-OLED-Panel, das atemberaubende 4K-Klarheit liefert, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Dank seiner ultraschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz und der lebendigen QD-OLED-Darstellung definiert dieser Monitor neu, was wettbewerbsorientierte Spieler von einem High-End-Gaming-Erlebnis erwarten können.“

Hochentwickelte Features für anspruchsvolle User

Der AG276UZD ist mit zukunftssicheren Anschlüssen ausgestattet, darunter: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1 mit UHBR20-Unterstützung (bei einer Bandbreite von bis zu 80 Gbps) und USB-C mit 65 W Power Delivery sowie DP Alt-Modus – ideal für den Anschluss von High-End-Gaming-PCs und Laptops. Die DisplayPort-2.1-Schnittstelle ist besonders erwähnenswert, da sie sicherstellt, dass der Monitor hohe Bildwiederholraten von 240 Hz bei seiner vollen 4K-Auflösung mit 10-Bit-Farbtiefe ohne Komprimierung verarbeiten kann, wodurch das Display auf kommende GPU-Generationen optimal vorbereitet ist.

Der USB 3.2 Hub inklusive Schnellladefunktion stellt sicher, dass Peripheriegeräte mit Strom versorgt werden. Hinzu kommen zwei integrierte 5-W-Lautsprecher. Die PiP/PbP-Funktionalität ermöglicht Multitasking-Fans die gleichzeitige Anzeige von Inhalten aus mehreren Quellen – perfekt für Gamer, die beim Spielen streamen oder Anleitungen verfolgen.

Mit der Wahl zwischen G-SYNC-Kompatibilität und Adaptive-Sync-Technologie-Unterstützung können sich ambitionierte Gamer auf eine flüssige, ruckelfreie Darstellung selbst bei rasanten Actionszenen verlassen. Hinzu kommen Low Input Lag für ein sofortiges visuelles Feedback, Shadow Control für eine bessere Sicht in dunklen Bereichen, anpassbare Game-Colour-Einstellungen und das Dial Point Fadenkreuz-Overlay, das sich an verschiedene Spielumgebungen anpasst.

Für eine stets optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm lässt sich das Display über den ergonomischen Standfuß in der Höhe verstellen (130 mm), neigen, drehen (Pivot) und schwenken. Wie andere OLED-Monitore der AGON PRO Reihe verfügt auch der AG276UZD über umfassende OLED-Pflegefunktionen. Werden diese richtlinienkonform genutzt, kommt beim eventuellen Einbrennen von Inhalten eine 3-jährige Garantie zum Tragen.

Das komplette OLED-Monitor-Line-up von AGON by AOC:

Der AG276UZD reiht sich in die wachsende Palette der OLED-Gaming-Monitore von AGON by AOC ein. Dazu gehören:

– AG456UCZD: 113 cm (44,5″) UWQHD mit 800R und 240 Hz, ideal fürs Sim-Gaming

– PD49 (Porsche Design): 124 cm (48,8″) DQHD QD-OLED mit 240 Hz und von Porsche inspiriertem Premium-Design

– PD34 (Porsche Design): 86,4 cm (34″) UWQHD Curved QD-OLED mit 240 Hz und Porsche Design-Elementen

– AG346UCD: 86,4 cm (34″) UWQHD Curved QD-OLED mit 175 Hz, für immersives Gaming

– AG326UD: 80 cm (31,5″) UHD QD-OLED mit 165 Hz, besonders geeignet für Games, in denen es auf jedes Detail ankommt

– AG276QZD2: 67,8 cm (26,7″) QHD QD-OLED mit 240 Hz, optimal für kompetitiven E-Sport

Preis und Verfügbarkeit

Der AGON PRO AG276UZD wird ab Juni 2025 für 999,00 EUR (UVP) beziehungsweise 979,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich sein.

(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 100 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q4 2024

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

