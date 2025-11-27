AGRAVIS-Adventskalender mit tollen Spielen und Gewinnen

Traditionell öffnet die AGRAVIS Raiffeisen AG vom 1. bis zum 24. Dezember ihren beliebten Online-Adventskalender auf der Konzern-Website agravis.de. Es locken jeden Tag spannende Spiele und attraktive Tagespreise im Wert von jeweils über 200 Euro, die hinter einem Türchen versteckt sind.

Im AGRAVIS-Adventskalender gibt es nicht „nur“ Türchen, in denen Fragen beantwortet werden müssen, sondern auch interaktive Spiele wie Rubbellose und Glücksräder sowie Videospiele. Die Tagespreise sind vielfältig wie die AGRAVIS: So gibt es u. a. ein Smartphone, Gutscheine für Onlineshops wie raiffeisenmarkt.de, VIP-Tickets für den AGRAVIS-Cup in Münster, hochwertige Arbeitskleidung, ein Ferrari-Auto von Lego und landwirtschaftliche Produkte von AGRAVIS-Marken zu gewinnen.

agrav.is/adventskalender

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

