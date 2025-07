AGRAVIS auf der Tarmstedter Ausstellung

75 Jahre Tarmstedter Ausstellung: Zu diesem besonderen Jubiläum begrüßt die Fachmesse ihre Gäste vom 11. bis 14. Juli 2025. Auf Norddeutschlands größter Freilandausstellung sind auch die AGRAVIS Raiffeisen AG und die Raiffeisen-Genossenschaften aus dem Elbe-Weser-Dreieck wieder mit dabei.

Gemeinsam mit den Partnern präsentiert das Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen Produkte und Lösungen im Bereich Tierhaltung und Technik und lädt zu Aktionen auf dem Freigelände sowie zum „Treffpunkt Raiffeisen“ (Stand E2.02) ein.

Welche Raiffeisen-Genossenschaften dabei sind, welche Produkte und Lösungen die AGRAVIS bietet und viele weitere Informationen erfahren Sie unter agrav.is/tarmstedt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

