AGRAVIS gibt Tipps für den perfekten Rasen

Der Frühling steht in den Startlöchern und Gartenbesitzerinnen -besitzer freuen sich auf die neue Saison. Egal, welche Ansprüche sie haben oder wie groß die Rasenfläche ist. Egal, ob englischer Rasen, Spiel-Rasen oder rustikal: Die Fachleute der AGRAVIS Raiffeisen AG unterstützen Sie bei der Pflege des eigenen Grüns mit ihrem fundierten Fachwissen und geben wertvolle Tipps.

Rasenpflege in vier Schritten

Einige Themen sollten trotz der unterschiedlichen Bedürfnisse der Gartenbesitzer generell beachtet werden: Zur richtigen Rasenpflege gehören vor allem Rasenmähen, Vertikutieren, Düngen mit dem richtigen Rasendünger sowie eine regelmäßige Nachsaat. Sie sollten am besten rechtzeitig vor Beginn der Rasensaison im Frühling Ihre Geräte checken und warten. Während der gesamten Gartensaison ist es wichtig, den Rasenmäher zu pflegen.

Rasenmähercheck und Geräteverleih

Für den jährlichen Rasenmäher-Check können Sie sich an ausgewählte Fach-Werkstätten der AGRAVIS Technik wenden. Unsere Fachleute bringen dort die Rasenmäher auf Anfrage professionell wieder in Schuss. Unsere Fachleute geben Tipps zum Rasen mähen, Vertikutieren, Düngen und Kalken und Nachsäen sowie zu unterschiedlichen Rasenmähern für unterschiedliche Flächen und Bedürfnisse. Sie beraten Sie bei Bedarf zum richtigen Modell, unterstützen Sie bei der Installation oder übernehmen diese komplett.

Alle Infos gibt es auf der Spezialseite Pflege für den perfekten Rasen

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.