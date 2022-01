AGRAVIS – Neue Podcast-Folge zum Thema Landtechnik-Webshop

“ AGRAVIS – Der Podcast. Gemeinsam stark.“ der AGRAVIS Raiffeisen AG bietet Landwirtinnen und Landwirten, Kund:innen sowie allen Interessierten Lösungen und Mehrwerte zu aktuellen landwirtschaftlichen Themen.

In der aktuellen Folge geht es um den Landtechnik-Webshop der AGRAVIS. Der Webshop ATStore 24 – bietet mehrere Millionen Ersatzteile für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, Geräte und Maschinen.

Doch: Wie kann ich überhaupt eine Bestellung aufgeben? Wie erhalte ich das bestellte Produkt? Und an wen wende ich mich, wenn ich nach meiner Online-Bestellung noch Fragen zum Produkt habe? Diese und mehr Fragen beantwortet Adrian Gausling, Onlineshop- und Content-Manager des Landtechnik-Webshops, in der aktuellen Folge.

Kleiner Tipp: Wer genau zuhört, darf sich auf einen Rabatt bei der nächsten Bestellung freuen.

Jetzt reinhören

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 6,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050

bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.