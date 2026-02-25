AGRAVIS-Podcast „Ackern und Ernten“ mit dem Thema Frühjahrsdüngung

Mit steigenden Temperaturen rückt eine der wichtigsten Entscheidungen des Jahres in den Fokus: die Frühjahrsdüngung. In der neuen Folge des Podcasts „Ackern und Ernten“ der AGRAVIS Raiffeisen AG spricht das Moderatorenduo Janna Riering und Tim Bödecker darüber, wie Sie Ihren Betrieb bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten.

Im Mittelpunkt stehen drei Kernfragen: Wie entwickelt sich der Düngemarkt und welche Preisfaktoren sind aktuell entscheidend? Wie lässt sich der Düngebedarf präzise ableiten – auf Basis von Bodenanalysen, Bestandsentwicklung und weiteren Standortparametern? Welche Applikationstechniken ermöglichen eine effiziente und ressourcenschonende Ausbringung?

Antworten auf diese und weitere Fragen geben die Pflanzenbau-Experten Ralf-Georg Dinter und Arne Klages.

In der Rubrik „Technik-Schnack“ berichten Benedikt Stockel-Siepker und Oliver Bökers (beide AGRAVIS Technik Münsterland-Ems) von den XXXLandtechnik-Tagen in Meppen.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podcast und in Ihrer Podcast-App.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.